У Кишиневі з 26 по 28 травня проходитиме фестиваль "Дні українського кіно в Молдові".

Джерело: News Maker.

У перший день кінопоказу, 26 травня, відвідувачі зможуть переглянути фільм “Ми з України”. А після показу глядачі зможуть у вільній формі поспілкуватися з його автором та обговорити кінокартину.

Наступного дня відбудеться кінопоказ фільмів “Мої думки тихі” і “Брама”. Стрічки будуть дублюватися субтитрами англійською та румунською мовами.

Останній день кінопоказу, на якому покажуть протитрований румунською мовою мультфільм “Віктор.Робот”, буде присвячено дітям.

Зазначимо, що у лютому цього року у Національному художньому музеї Молдови відкрили виставку “Культура під прицілом”, присвячену наслідкам повномасштабної війни Росії в Україні.

На виставці представлено плакати з відомими українськими історичними будівлями та пам’ятниками, зруйнованими російськими військовими. Це, зокрема, будівля театру в Маріуполі, будинок Михайла Коцюбинського в Чернігові, Краєзнавчий музей в Іванкові Київської області, де зберігались картини Марії Примаченко, Національний літературно-меморіальний музей Г. С. Сковороди у Сковородинівці Харківської області, пам’ятник Тарасу Шевченку у Бородянці Київської області.

Виставка є частиною циклу заходів з нагоди Року української культури в Республіці Молдова (2023) та на підтримку Декларації, ухваленої міністрами культури 10 країн Східної Європи, які зустрілися минулого літа у Львові й підписали конвенцію про підтримку та відновлення після війни матеріальної та нематеріальної спадщини України.

Міністр культури Молдови наголосив, що виставка демонструє масштаби культурної трагедії.

“Ми бачимо через приціл можливостей музеї, будинки культури, архітектурні пам’ятки такими, якими вони були до і під час війни. Виставка чудово вписується у серію заходів, присвячених “Року української культури у Молдові”, – сказав Сержіу Продан.