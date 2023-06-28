Цього року 56-річний Лян Ши з Китаю 27-й раз склав вступний іспит до університету, проте результат знову виявився недостатнім для того, аби вступити в бажаний навчальний заклад.

Джерело: CNN.

56-річний Лян Ши за багатьма показниками вів успішне життя. Працював у різних галузях, з часом відкрив власну справу, одружився та має сина. Проте є одна ціль, якої він ще не досягнув. Хоча й постійно намагався отримати достатній бал на вступному іспиті до коледжу Китаю, щоб вступити до найкращого університету.

Цього року на початку червня Лян вчергове склав виснажливий дводенний іспит, відомий як “гаокао”, разом із майже 13 мільйонами студентів по всій країні. Це був його 27-й раз, коли він складав цей іспит, оскільки кожного разу був незадоволений своїм балом, відколи вперше склав іспит 40 років тому.

Результати іспитів студентів є єдиним критерієм для вступу до коледжу, і більшість кандидатів беруть участь лише один раз, а тестування відбувається раз на рік. Лян був винятком, потрапивши в національні заголовки через свою наполегливість.

Але це поки що не принесло результатів: після завершення “гаокао” він зняв відео на Douyin (аналог TikTok), заявивши, що “не дуже задоволений” своїм результатом.

“Це може бути трохи складно, якщо я хочу вступити до хорошого університету цього року”, – сказав він у відео.

Результати, оприлюднені в п’ятницю, підтвердили його побоювання. Він набрав 428 балів із 750 можливих – це нижче, ніж минулого року, і недостатньо для вступу до більшості коледжів, не кажучи вже про такий елітний, як Сичуаньський університет, в який Лян Ши хоче вступити.

“Я дуже розчарований, дуже розчарований. Я думаю, що результат не може бути настільки поганим. Хоча я вважав, що цей тест був дещо провальним, я не думав, що отримаю нижчий результат, ніж торік”, – сказав він під час прямого ефіру в соціальних мережах.

Іспит “гаокао” охоплює чотири предмети: китайська мова, математика, англійська мова, а також природничі науки (фізика, хімія та біологія) або гуманітарні науки (політика, історія та географія). У прямому ефірі Лян сказав, що він “розчарований усіма предметами”, але особливо китайською мовою та гуманітарними науками.

Лян, уродженець провінції Сичуань, вперше спробував скласти іспит “гаокао” ще студентом у 1983 році, але не зміг набрати мінімальну кількість балів для вступу до коледжу. Він намагався це зробити протягом наступних двох років, проте результати були аналогічними.

У наступному десятилітті він вступив до технічного училища, але невдовзі покинув його. Він виконував інші випадкові роботи, працював на лісозаводі та одружився. Але попри все, він продовжував вчитися і час від часу здавати “гаокао” – навіть набрав достатньо високі бали в 1992 році, щоб вступити до університету в Нанкіні.

Але, незадоволений своїм результатом, він відмовився від пропозиції і продовжив спроби.

Після того, як він досягнув віку, що не відповідає вимогам “гаокао”, він припинив проходити тест на кілька років, працюючи продавцем, перш ніж відкрити успішну фабрику. У 2001 році уряд скасував вікові обмеження для проходження тесту, дозволивши йому відновити його спроби скласти іспит. Тепер він складає цей іспит щороку, починаючи з 2010 року.

Минулого року він багато працював, йшов з дому о 8 ранку, щоб займатися в чайній у друга, і не повертався додому до пізньої ночі. Він навіть змирився з тим, що Сичуаньський університет може бути недосяжним, і вирішив вступити до будь-якого “ключового університету”, який його прийме.

Але в п’ятницю, коли він переглядав свої результати, у нього був розбитий вигляд. Він не знав, чи складатиме тест ще раз у 2024 році. “Якщо я не зможу досягти своєї мети наступного року, я, можливо, теж здамся”, – сказав він.

“Я вважаю, що у мене все гаразд у всіх аспектах, але результати знову і знову доводять, що це не так. Якщо я дійсно зможу знайти проблему і змінити її, і мій результат покращиться, тоді я, можливо, не здамся”, – сказав Лян Ши

Іспит “гаокао” – дуже складний, і на студентів, які місяцями вивчають всі матеріал для іспиту, чиниться великий тиск.

Для багатьох поколінь китайців – і це все ще актуально для тисяч людей, що живуть у сільській місцевості Китаю сьогодні – освіта в коледжі була єдиним квитком до успіху і кар’єрного зростання.

Напередодні цьогорічного іспиту багато студентів відвідали храми, щоб запалити пахощі і помолитися за гарні результати. А у великий день влада запровадила обмеження біля центрів тестування, щоб мінімізувати шум і будь-які перешкоди для учасників тестування, наприклад, заборонивши автомобілям, що стоять поруч, сигналити. Інші заклади, як-от ресторани, тимчасово призупинили свою роботу на час іспиту.