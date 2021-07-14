Про це пишуть China Press та Global Times.
За словами батьків, дівчинка була проблемним підлітком. Через нібито психологічні проблеми вона торік залишила школу, відмовлялася від спілкування з соціумом, постійно перебувала вдома.
Тож батьки вирішили відвезти доньку на безлюдний острів, що розташований за кілометр від міста Рушан.
Згодом дорослі пояснили, що хотіли “розкрити її потенціал”, навчивши виживати в екстремальних умовах. Два дні дівчинка перебувала на острові, але потім не витримала й звернулася по допомогу до рибалок.
“Вони змусили мене жити на безлюдному острові. У мене є лише вода й печиво у пакеті. Я не можу розпалити багаття”, – розповіла дівчинка.
Рибалки були шоковані вчинком батьків дівчинки. Вони негайно звернулися до поліції. Однак, навіть під тиском поліціянтів батьки відмовлялися забирати доньку додому. Вони аргументували це тим, що радилися з експертом із виживання.
Батько дівчинки заявив, що за два дні бачить очевидний прогрес, адже вона вже змогла контактувати з незнайомцями та просити про допомогу. Після переконливих вмовлянь, дівчинку все ж забрали додому.
ЗМІ також зазначають, що цю екстремальну подорож начебто порадив психолог, що займався з підлітком.
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