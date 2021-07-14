У Китаї батьки відвезли свою 13-річну доньку на безлюдний острів, що за 2 400 кілометрів від дому. Свій вчинок вони пояснили тим, що хотіли покарати дівчинку нібито за неслухняність та “розкрити її потенціал”.

Про це пишуть China Press та Global Times.

За словами батьків, дівчинка була проблемним підлітком. Через нібито психологічні проблеми вона торік залишила школу, відмовлялася від спілкування з соціумом, постійно перебувала вдома.

Тож батьки вирішили відвезти доньку на безлюдний острів, що розташований за кілометр від міста Рушан.

Згодом дорослі пояснили, що хотіли “розкрити її потенціал”, навчивши виживати в екстремальних умовах. Два дні дівчинка перебувала на острові, але потім не витримала й звернулася по допомогу до рибалок.

“Вони змусили мене жити на безлюдному острові. У мене є лише вода й печиво у пакеті. Я не можу розпалити багаття”, – розповіла дівчинка.

Рибалки були шоковані вчинком батьків дівчинки. Вони негайно звернулися до поліції. Однак, навіть під тиском поліціянтів батьки відмовлялися забирати доньку додому. Вони аргументували це тим, що радилися з експертом із виживання.

Батько дівчинки заявив, що за два дні бачить очевидний прогрес, адже вона вже змогла контактувати з незнайомцями та просити про допомогу. Після переконливих вмовлянь, дівчинку все ж забрали додому.

ЗМІ також зазначають, що цю екстремальну подорож начебто порадив психолог, що займався з підлітком.