Про це пише британське видання The Guardian.
Корабель має катапульту, яка є лише на кораблях ВМС США та Франції. Судно за розмірами та озброєнням схоже на останній американський Ford.
“Протягом останніх двох десятиліть Китай нарощував потенціал, щоб позбавити США значної свободи дій в західній частині Тихого океану”, – сказав The Guardian Сідхарт Каушани, науковий співробітник аналітичного центру “Русі” (Rusi).
Видання припускає, що цей авіаносець будують, щоб відтіснити США в західній частині Тихого океану.
Пекін хоче контролювати пояс островів на півдні від Японії між Тайванем та Філіппінами.
Після Другої світової війни США були панівною військово-морською державою в регіоні. Намагались гарантувати безпеку Японії, Філіппін та Тайваню, на який претендує Китай. Щоправда, бажання голови КНР Сі Цзіньпіна розбудувати китайську армію до 2023 року все змінює. Наразі флот народно-визвольної армії Китаю нараховує 350 бойових суден, а у США 293 кораблі, що беруть участь у завданнях по всьому світу.
“У Китаю є багато запасів сталі, суднобудівні потужності й досвід, а також хороша зброя, яку вони придбали у росіян. Але питання в тому, чи достатньо у Пекіна навченої робочої сили – або, кажучи іншими словами, – чи зможуть вони воювати?” – заявив The Guardian Кріс Паррі, колишній контрадмірал королівського флоту.
- 16 вересня президент США Джо Байден, прем’єрміністр Австралії Скот Моррісон та прем’єр Великої Британії Борис Джонсон створили тристоронній партнерський оборонний союз AUKUS. Він має на меті зробити Австралію сьомою державою, що має на озброєнні вісім підводних човнів з атомним реактором. Ця технологія дозволить австралійським підводникам залишатися у морі до п’яти місяців, бути майже непомітними для противника.Заради цього Австралія розірвала 90-мільярдний контракт із французькою фірмою Naval Group на закупівлю 12 неядерних субмарин Shortfin Barracuda Block 1A. До чого це призвело – в матеріалі.