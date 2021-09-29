У Китаї будують 315-метровий авіаносець Type 003 з системою Catapult Assisted Takeoff But Artered Recovery (CATOBAR), технологією яка є на озброєнні в США та Франції.

Про це пише британське видання The Guardian.

Корабель має катапульту, яка є лише на кораблях ВМС США та Франції. Судно за розмірами та озброєнням схоже на останній американський Ford.

“Протягом останніх двох десятиліть Китай нарощував потенціал, щоб позбавити США значної свободи дій в західній частині Тихого океану”, – сказав The Guardian Сідхарт Каушани, науковий співробітник аналітичного центру “Русі” (Rusi).

Видання припускає, що цей авіаносець будують, щоб відтіснити США в західній частині Тихого океану.

Пекін хоче контролювати пояс островів на півдні від Японії між Тайванем та Філіппінами.

Після Другої світової війни США були панівною військово-морською державою в регіоні. Намагались гарантувати безпеку Японії, Філіппін та Тайваню, на який претендує Китай. Щоправда, бажання голови КНР Сі Цзіньпіна розбудувати китайську армію до 2023 року все змінює. Наразі флот народно-визвольної армії Китаю нараховує 350 бойових суден, а у США 293 кораблі, що беруть участь у завданнях по всьому світу.

“У Китаю є багато запасів сталі, суднобудівні потужності й досвід, а також хороша зброя, яку вони придбали у росіян. Але питання в тому, чи достатньо у Пекіна навченої робочої сили – або, кажучи іншими словами, – чи зможуть вони воювати?” – заявив The Guardian Кріс Паррі, колишній контрадмірал королівського флоту.