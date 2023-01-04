У Китаї спалах COVID-19 спричинив різке зростання смертності. У результаті крематорії по всій країні переповнені, а на похоронну галузь – величезне навантаження. Люди змушені звертатися до тіньових ділків, аби ті організували кремацію родичів, що померли.

Про це повідомило Bloomberg.

Видання стверджує, що “похоронні бюро у великих містах перевантажені, і деякі експерти попереджають, що найгірше – попереду”.

Одне з похоронних бюро Пекіна заявило, що вони щодня кремують близько 140-150 тіл, а раніше їх кількість не перевищувала 40. У крематоріях Пекіна та Шанхая черга на кремацію розписана до середини січня.

У п’ять разів більше за звичайне спалюють тіла у крематорії міста Лунхуа. За їхніми даними, на день проводять близько 500 кремацій.

Через колосальне навантаження на подібні послуги у Китаї суттєво зміцнився тіньовий бізнес з кремації тіл. Раніше нелегальна кремація коштувала кілька тисяч юанів. Вже у січні ділки стали запрошувати за неї десятки тисяч юанів, підвищуючи суму залежно від терміновості послуги. Якщо кремація потрібна протягом трьох днів — 68 тисяч юанів, а в день смерті – 88 тисяч юанів.

Нині у Китаї зафіксовано найбільший спалах COVID-19 з початку пандемії. 20 грудня було виявлено майже 37 млн нових випадків захворювання.