Про це повідомило Bloomberg.
Видання стверджує, що “похоронні бюро у великих містах перевантажені, і деякі експерти попереджають, що найгірше попереду”.
Одне з похоронних бюро Пекіна заявило, що вони щодня кремують близько 140-150 тіл, а раніше кількість не перевищувала 40. У крематоріях Пекіна та Шанхаю черга на кремацію розписана до середини січня.
У п’ять разів вище за звичайне спалюють тіла у крематорії міста Лунхуа. За їхніми даними, на день проводять близько 500 кремацій.
Через колосальне навантаження на подібні послуги — у Китаї суттєво зміцнився тіньовий бізнес за кремацією тіл. Раніше нелегальна кремація коштувала кілька тисяч юанів. Вже у січні ділки стали запрошувати за неї десятки тисяч юанів, підвищуючи суму залежно від терміновості послуги. Якщо кремація потрібна протягом трьох днів — 68 тисяч юанів, а на день смерті – 88 тисяч юанів.
Нині у Китаї зафіксовано найбільший спалах COVID-19 з початку пандемії. 20 грудня було виявлено майже 37 млн нових випадків захворювання.
- Після того, як Китай скасував політику нульового обмеження COVID-19, викликавши відтак масову хвилю зараження, Пекін зіштовхнувся з величезною проблемою: необхідно лікувати безпрецедентну кількість хворих і звести до мінімуму смертність, повернувши довіру громадськості, яку підірвали попередні політики.
- Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденної статистики заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності. Це відбулося на фоні того, як протягом останніх кількох тижнів після пом’якшення жорстких карантинних обмежень вибухнула кількість інфікування.