Китайський фільм, який зображує поразку армії США, став найкасовішим фільмом країни всіх часів.

Про це повідомляє американське видання The New York Post.

Тригодинна військова епопея “Битва на озері Чанджін” заробила в комуністичній країні колосальні 892 мільйони доларів з моменту її виходу 30 вересня. Таким чином за касовими зборами цей фільм перегнав бойовик 2017 року “Воїн-вовк 2”, який раніше був рекордсменом з касовими зборами в 882 мільйони доларів.

Щобільше, згідно з даними американського щотижневика Variety, що спеціалізується на новинах світового шоу-бізнесу, китайський фільм про війну став найкасовішим фільмом 2021 року у світі. Він навіть перегнав фільм про Джеймса Бонда “Не час помирати”, який зібрав у міжнародному прокаті понад 700 мільйонів доларів.

Фільм заснований на битві біля Чосінського водосховища — військовій кампанії, яка сталася під час Корейської війни. Жорстокий 17-денний бій відбувся наприкінці 1950 року, невдовзі після того, як Китайська Народна Республіка вступила у війну на підтримку Північної Кореї.

Попри всі шанси, 120 000 китайських військових зуміли оточити й атакувати сили ООН (США та Великої Британії). Хоча оточені військові зрештою змогли вирватися на волю, згодом вони були змушені евакуюватися з регіону – а це означало їх повний вихід з Північної Кореї.

У цій битві лише з боку США нараховується 1500 загиблих і понад 5000 зниклих безвісти. Втрати з боку Китаю були ще більшими.

“Битва на озері Чанджін”, створення якої коштувало 200 мільйонів доларів, спонсорувалася урядом Китаю. Експерти стверджують: стрічка має відверто пропагандистський характер.

Фільм вийшов на тлі напруження стосунків між Китаєм і Сполученими Штатами. Експерти загальнополітичного американського ЗМІ The Diplomat вважають, що громадяни Китаю все більше підтримують перспективу військових конфліктів і що “велика популярність” фільму “Битва на озері Чанцзінь”, можливо, пов’язана з новим поглядом Китаю на війну.