Президент Китаю Сі Цзіньпін прокоментував війну в Україні під час перемовин з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами лідера КНР, ситуація в Україні "тривожна" і потрібно докладати зусилля, щоб підтримати мирні перемовини Києва та Москви.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Сі Цзіньпін закликав до “максимальної стриманості” в Україні та заявив, що Китай відчуває біль від “полум’я війни, яке розгорається у Європі”.

Під час перемовин з лідерами Франції та Німеччини Цзіньпін наголосив, що три країни повинні спільно робити все задля підтримки мирного діалогу між Україною та Росією.

“Ситуація в Україні тривожна. Нашим пріоритетом повинно бути запобігання її ескалації чи вихід з-під контролю”, – заявив президент Китаю.

Він також додав, що Франція та Німеччина повинні докласти зусиль, щоб зменшити негативні наслідки кризи.

Водночас Сі Цзіньпін висловив своє занепокоєння через масштабні антиросійські санкції. На його думку, вони можуть спровокувати нестабільність у світі, який ще не відійшов від наслідків кризи пандемії коронавірусу.