Про це інформує Reuters.
Широкомасштабні протести рідко трапляються в Китаї, де простір для інакомислення було майже ліквідовано за правління президента Сі Цзіньпіна. Жорстке обмеження свободи слова та покарання за порушення дозволених меж у словах і діях змушують громадян переважно висловлюватися в соціальних мережах, де вони грають у “кішки-мишки” з органами цензури.
Зображення та відео, поширені в Інтернеті, показують, як студенти університетів у містах, серед яких Нанкін і Пекін, тримають чисті аркуші паперу на знак мовчазного протесту. Ця тактика частково використовується для уникнення цензури чи арешту.
У Шанхаї натовп, який почав збиратися пізно в суботу, щоб вшанувати пам’ять жертв Урумчі, тримав чисті аркуші паперу, свідчать очевидці та відео.
Китай досі дотримується своєї жорсткої політики нульового зараження COVID-19, хоч більша частина світу вже намагається співіснувати з коронавірусом.
Остання хвиля гніву була спровокована пожежею у квартирі, яка забрала життя 10 людей у четвер в Урумчі, далекому західному місті, де деякі люди були замкнені протягом 100 днів. Багато хто припускає, що люди не були в змозі покинути квартиру через жорсткі карантинні заходи.
Інші зображення показали десятки інших людей, які згодом вийшли на сходи університету з чистими аркушами паперу, освітленими на тлі нічного неба ліхтариками своїх мобільних телефонів.
- 22 листопада міністр оборони Китаю Вей Фенхе наголосив своєму американському колезі Ллойду Остіну, що Тайвань знаходиться в центрі основних інтересів Китаю і є “червоною лінією”, яку не можна перетинати.