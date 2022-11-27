Китайські протестувальники користуються чистими аркушами паперу, щоб висловити свій гнів через обмеження щодо COVID-19 під час сплеску протестів, що вийшли за межі соціальних медіа на деякі вулиці країни.

Про це інформує Reuters.

Широкомасштабні протести рідко трапляються в Китаї, де простір для інакомислення було майже ліквідовано за правління президента Сі Цзіньпіна. Жорстке обмеження свободи слова та покарання за порушення дозволених меж у словах і діях змушують громадян переважно висловлюватися в соціальних мережах, де вони грають у “кішки-мишки” з органами цензури.

Зображення та відео, поширені в Інтернеті, показують, як студенти університетів у містах, серед яких Нанкін і Пекін, тримають чисті аркуші паперу на знак мовчазного протесту. Ця тактика частково використовується для уникнення цензури чи арешту.

У Шанхаї натовп, який почав збиратися пізно в суботу, щоб вшанувати пам’ять жертв Урумчі, тримав чисті аркуші паперу, свідчать очевидці та відео.

Китай досі дотримується своєї жорсткої політики нульового зараження COVID-19, хоч більша частина світу вже намагається співіснувати з коронавірусом.

Остання хвиля гніву була спровокована пожежею у квартирі, яка забрала життя 10 людей у ​​четвер в Урумчі, далекому західному місті, де деякі люди були замкнені протягом 100 днів. Багато хто припускає, що люди не були в змозі покинути квартиру через жорсткі карантинні заходи.

Інші зображення показали десятки інших людей, які згодом вийшли на сходи університету з чистими аркушами паперу, освітленими на тлі нічного неба ліхтариками своїх мобільних телефонів.