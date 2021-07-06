Поліцейська академія в північно-східній китайській провінції Ляонін виставила на аукціон понад 50 собак, які за тими чи іншими параметрами "не підійшли" для служби.

Про це, зокрема, інформують американський телеканал CNN, видання VICE та South China Morning Post.

Варто зазначити, що поліцейські собаки в Китаї проходять інтенсивний курс навчання з раннього віку, а для отримання кваліфікації їм необхідно скласти “іспити”.

Потенційні поліцейські собаки розводяться в ліцензованих центрах і проходять навчання з 45-денного до 6-місячного віку (тварин навчають швидкості, хоробрості, здібностям обнюхувати тощо).

І навіть після того, як тварина офіційно стає поліцейським собакою, вона має проходити місячний курс навчання і повторної оцінки щороку.

Поліцейська академія в Ляоніні планує продати з аукціону собак, які не пройшли кваліфікацію. Деякі з них були визнані занадто “боязкими”, “слабкими” або “кволими”. Інші не пройшли кваліфікацію через “малі розміри” або “слабкі кінцівки”.

Деякі “не кусалися” (що означає, що вони не виконали команди інструкторів щодо атаки цілей) або ж “не мали спортивних здібностей” чи демонстрували “низьку здатність” хапати предмети, коли їх кидали. Одного із собак продають через “занадто довгу шерсть”.

Загалом на відкритий аукціон, який заплановано на середу, 7 липня, будуть виставлені 54 собаки (в основному німецькі вівчарки та бельгійські вівчарки малінуа, які зазвичай використовуються для допомоги поліції через їх спритність, слухняність і кмітливість).

Під час аукціону публіці покажуть відеозаписи з кожним із собак перед початком торгів. Початкова ціна за кожного собаку – близько $31 (200 юанів). Той, хто запропонує найвищу ціну, зможе забрати собаку одразу в день торгів.

Переможці аукціону повинні будуть підписати угоду про дотримання урядових постанов щодо вирощування і належного догляду за тваринами. Їм буде заборонено перепродавати собак або передавати їх іншому власнику. Відтак, нові власники повинні будуть піклуватися про тварин “до їх природної смерті”.

Новина про аукціон викликала чималий інтерес у публіки: до 5 липня документ із переліком і описом собак завантажили понад 82 тисячі разів.

На китайському сервісі мікроблогів Weibo дехто з користувачів жартував, що бути собакою непросто. “Існує так багато тиску і така жорстка конкуренція, щоб отримати роботу в уряді, навіть для собак”, – написав один із користувачів.

Варто зазначити, що це не перший подібний аукціон: цього року поліцейська академія вже чотири рази виставляла на аукціон собак (наразі продано 158 тварин).

У квітні китайські державні ЗМІ писали, що країні не вистачає близько 20 тисяч поліцейських собак, а на їх навчання зазвичай йде від 3 до 4 років.

Деякі дослідники експериментували із клонуванням елітних собак для підвищення ефективності розведення. Перший клонований поліцейський собака – кунмінська вівчарка – приєднався до загонів правоохоронців у 2019 році.