У Китаї прогнозують до 3,7 млн ​​заражень COVID-19 на день

Прогнозування щодо швидкості інфікування COVID-19 у Китаї дещо скорегували, так, рівень захворюваності може досягти піку на 13 січня, коли кількість випадків зараження за день становитиме 3,7 млн.

Про це свідчить оновлений прогноз Airfinity за 12 січня.

Відповідно до прогнозування, пік смертності від COVID-19 в КНР може настати 23 січня, коли кількість летальних випадків досягне приблизно 25 тисяч на день. На цей момент загальна кількість померлих з COVID-19 з початку активного поширення вірусу в країні в грудні 2022 року становитиме 584 000. Аналітики прогнозують 1,7 млн ​​смертей у КНР до кінця квітня 2023 року.

Проаналізувавши регіональні дані, команда епідеміологів Airfinity дійшла висновку, що перший пік припаде на регіони, де зростання кількості випадків інфікування спостерігається вже зараз, другий буде спричинений пізнішими сплесками захворюваності в інших провінціях Китаю.

За оцінками Airfinity, пік захворюваності в Пекіні, швидше за все, вже настав, а випадки госпіталізації та летальні наслідки досягнуть максимуму в найближчі 1-2 тижні.

Модель Airfinity передбачає, що другий пік відбудеться 3 березня 2023 року, коли щоденні випадки, ймовірно, досягнуть 4,2 мільйона на день. Очікується, що сільські райони зазнають більшого впливу в цій наступній хвилі.

Зауважимо, за твердженням китайських посадовців, деякі з найбільш густонаселених провінцій КНР подолали пік нинішньої хвилі інфікування Covid-19, що охопила всю країну. Зокрема у провінції Хенань 89% зі 100 мільйонів жителів уже були інфіковані варіантами Omicron до 6 січня, зазначив директор провінційної комісії охорони здоров’я Кан Цюаньчен.

Китай вийшов з довготривалої ізольованості у зв’язку з припиненням політики “нульового COVID-19” після низки протестів. Відтепер, усі охочі можуть перетинати китайські кордони.

Згодом, через стрімке поширення коронавірусу COVID-19 у КНР місцеві лікарні працювали на межі своїх можливостей.

Китайські лікарні вже переживали свої ненайкращі часи, коли були переповнені, недофінансовані чи недоукомплектовані. Однак зараз, через стрімке поширення COVID-19 у країні, медична система КНР виходить за межі своїх можливостей: пацієнти шикуються у коридорах медзакладів, а відділення невідкладної допомоги працюють на межі можливостей.

Чимало хворих на коронавірус є і серед самих лікарів. У деяких медзакладах так багато лікарів, які мають позитивний тест на COVID-19, що решта медпрацівників, які не захворіли, виконують роботу п’яти чи навіть більше своїх колег.

Аби переконатись, що установа має достатню кількість персоналу, деякі лікарні відмовились від обов’язкової перевірки себе та медсестер перед роботою.

Один лікар у центральному місті Ухань сказав, що персонал його лікарні був настільки виснажений, що нейрохірургу в його відділенні нещодавно довелося провести дві операції за один день, борючись із симптомами COVID-19.

Проте, Китай став на захист своєї позиції щодо пандемії COVID-19 після того, як президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння з приводу ситуації у КНР, а Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що Пекін приховує випадки смерті внаслідок коронавірусу.

Водночас 1 січня президентка Тайваню Цай Ін Вень запропонувала надати Китаю “необхідну допомогу”, аби впоратися зі сплеском COVID-19. Водночас вона заявила, що китайські військові дії поблизу острова не принесли користі миру і стабільності.