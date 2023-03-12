Про це повідомило Reuters.

Нового міністра затвердили на Всекитайських зборах народних представників. У Bloomberg припустили, що призначення може створити потенційно незручну ситуацію, якщо Лі Шанфу коли-небудь проведе зустріч з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

65-річного генерала додали до санкційного списку США у 2018 році. Рішення ухвалили через закупівлю бойових літаків і обладнання у головного російського експортера озброєнь компанії “Рособоронекспорт”. Серед них винищувачі Су-35 та комплекси С-400.

Штати наклали широкомасштабні обмеження проти російських юридичних осіб і Лі, щоб “покласти на РФ витрати у відповідь на її втручання в американський виборчий процес, розв’язання війни на сході України та іншу зловмисну діяльність”.

У санкціях передбачили заборону на операції з іноземною валютою під юрисдикцією США, заборону на операції з фінансовою системою Сполучених Штатів. Ще йдеться про блокування всього майна на території США і заборону на отримання візи.