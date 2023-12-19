В Китай внаслідок потужного землетрусу магнітудою 6,2 бала, який стався у північно-західній китайській провінції Ганьсу, загинуло щонайменше 111 осіб.

Сильні поштовхи магнітудою 6,2 сталися пізно увечері в провінції Ганьсу на північному заході країни.

Гіпоцентр зафіксовано на глибині 10 км.

В епіцентрі землетрусу та прилеглих районах пошкоджено будинки, дороги та іншу інфраструктуру, порушено подачу води та електропостачання.

У повідомленні вказується, що наразі у регіоні тривають рятувальні роботи, участь у яких беруть понад півтисячі людей.

“Очевидці повідомляють про тріщини в будинках та сільських дорогах, а також про пошкодження водопроводу й ліній електропередач в деяких місцевих селищах”, – повідомляє видання.