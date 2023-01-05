Китай став на захист своєї позиції щодо пандемії COVID-19 після того, як президент США Джо Байден висловив своє занепокоєння з приводу ситуації у КНР, а Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Пекін приховує випадки смерті внаслідок коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що китайські посадовці понижують дані по деяких напрямках щодо пандемії коронавірусу.

Минулого місяця Китай скасував жорсткий контроль за COVID-19 після протестів проти них, відмовившись від політики, яка протягом трьох років захищала 1,4 мільярда населення країни від вірусу.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на регулярному брифінгу для преси в Пекіні заявив, що Китай прозоро та швидко надав ВООЗ інформацію про COVID.

Мао сказав, що “епідемічну ситуацію в Китаї можна контролювати” і він сподівається, що ВООЗ “буде підтримувати наукову, об’єктивну та неупереджену позицію”.

“Факти довели, що Китай завжди, відповідно до принципів законності, своєчасності, відкритості та прозорості, підтримував тісний зв’язок і своєчасно ділився відповідною інформацією та даними з ВООЗ”, — сказав Мао.

4 січня в Китаї повідомили про одну нову смерть від COVID на материковій частині країни, у порівнянні з п’ятьма днем раніше. Таким чином офіційна кількість смертей досягла 5259.

Своєю чергою Майк Раян заявив, що Китай публікує дані про недостатню кількість госпіталізованих пацієнтів, пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії та смертей.

Вже через декілька годин президент США Джо Байден також висловив занепокоєння щодо боротьби Китаю зі спалахом COVID-19, через який лікарні та похоронні бюро у КНР переповнені.

“Вони дуже чутливі… коли ми припускаємо, що вони не були такими відкритими”, — сказав Байден журналістам під час візиту до Кентуккі.

Міністр охорони здоров’я Франції висловив подібні побоювання, тоді як міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах висловив занепокоєння щодо нового підваріанту COVID-19, пов’язаного зі зростанням кількості госпіталізацій на північному сході Сполучених Штатів.

Сполучені Штати є однією з більш ніж десятка країн, які ввели обмеження для мандрівників з Китаю.

Китай розкритикував такий прикордонний контроль як необґрунтований і ненауковий, і уряд заявив, що його кордон зі спеціальним адміністративним районом Гонконг також відкриється в неділю, вперше за три роки.

Гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific Airways (0293.HK) заявила, що вітає подорожі без карантину та подвоїть кількість рейсів до міст материкового Китаю.

У січні мільйони людей подорожуватимуть Китаєм під час святкування Нового року за місячним календарем.

Уряд Китаю применшив серйозність ситуації в останні дні, а державна газета Global Times заявила у статті від 4 січня, що COVID-19 досяг піку в кількох містах, зокрема у Пекіні, посилаючись на інтерв’ю з лікарями.

Але в лікарні в передмісті Шанхая, районі Цінпу, пацієнти лежать на ліжках у коридорах відділення невідкладної допомоги та головного вестибюлю. Більшість з них – літні люди, а кілька дихали за допомогою кисневих балонів, сказав Reuters свідок.

Повідомлення на дошці попереджувало, що пацієнтам доведеться чекати в середньому п’ять годин, щоб їх оглянули.

Персонал оголосив одного літнього пацієнта мертвим і прикріпив до тіла на підлозі записку із зазначенням причини смерті “дихальна недостатність”.

Поліція патрулювала біля найближчого крематорію, де потік скорботних людей ніс вінки та чекав, щоб забрати прах близьких.

Маючи одну з найнижчих у світі офіційних смертей від COVID, Китай постійно звинувачують у недозвітності з політичних причин.

У грудні минулого року ВООЗ заявила, що не отримувала даних від Китаю про нові випадки госпіталізації через COVID-19 після того, як Пекін скасував політику нульового зараження COVID-19.

У своєму останньому щотижневому звіті ВООЗ заявила, що станом на 1 січня в Китаї щотижня повідомлялося про 218 019 нових випадків COVID-19, додавши, що прогалини в даних можуть виникнути через те, що влада просто намагається підрахувати випадки.

Методи підрахунку смертей від COVID-19 відрізнялися в різних країнах з моменту першого спалаху пандемії в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Представники охорони здоров’я Китаю заявили, що лише смерті від пневмонії та дихальної недостатності у пацієнтів, які були заражені вірусом, класифікуються як смерті від COVID.

Але експерти з хвороб за межами Китаю заявили, що такий підхід упустить кілька широко відомих типів смертельних ускладнень COVID, від тромбів до серцевих нападів, а також сепсису та ниркової недостатності.

Міжнародні експерти в галузі охорони здоров’я прогнозують щонайменше 1 мільйон смертей, пов’язаних з COVID, у Китаї цього року без термінових заходів. Британська компанія Airfinity, яка займається медичними даними, підрахувала, що в Китаї щодня від COVID-19 помирає близько 9000 осіб.

Зростаюча кількість інфекцій COVID негативно впливає на попит в економіці Китаю з оборотом у 17 трильйонів доларів, а опитування приватного сектору показало, що активність сфери послуг скоротилася в грудні.

Але інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо того, що скасування Китаєм засобів контролю за COVID-19 зрештою допоможе відновити зростання, яке впало до найнижчого рівня майже за півстоліття. Ці надії підняли азійські фондові ринки (MIAPJ0000PUS) 5 січня.

“Повторне відкриття Китаю має великий вплив… на весь світ”, — сказала Джоан Го, інвестиційна стратегиня DBS Bank у Сінгапурі, додавши, що цей крок стимулюватиме туризм і споживання, а також полегшить кризи в ланцюзі поставок, які спостерігалися минулого року.

Очікується, що припинення обмежень на подорожі в Китаї цього місяця пожвавить попит на світовому ринку роздрібної торгівлі предметами розкоші, але тепер багато споживачів бачать більше причин робити покупки високого класу на місці.