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Про це повідомляє Reuters.

Цього тижня директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майк Раян заявив, що китайські посадовці понижують дані по деяких напрямках щодо пандемії коронавірусу.

Минулого місяця Китай скасував жорсткий контроль за COVID-19 після протестів проти них, відмовившись від політики, яка протягом трьох років захищала 1,4 мільярда населення країни від вірусу.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на регулярному брифінгу для преси в Пекіні заявив, що Китай прозоро та швидко надав ВООЗ інформацію про COVID.

Мао сказав, що “епідемічну ситуацію в Китаї можна контролювати” і він сподівається, що ВООЗ “буде підтримувати наукову, об’єктивну та неупереджену позицію”.

“Факти довели, що Китай завжди, відповідно до принципів законності, своєчасності, відкритості та прозорості, підтримував тісний зв’язок і своєчасно ділився відповідною інформацією та даними з ВООЗ”, — сказав Мао.

4 січня в Китаї повідомили про одну нову смерть від COVID на материковій частині країни, у порівнянні з п’ятьма днем раніше. Таким чином офіційна кількість смертей досягла 5259.

Своєю чергою Майк Раян заявив, що Китай публікує дані про недостатню кількість госпіталізованих пацієнтів, пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії та смертей.

Вже через декілька годин президент США Джо Байден також висловив занепокоєння щодо боротьби Китаю зі спалахом COVID-19, через який лікарні та похоронні бюро у КНР переповнені.

“Вони дуже чутливі… коли ми припускаємо, що вони не були такими відкритими”, — сказав Байден журналістам під час візиту до Кентуккі.

Міністр охорони здоров’я Франції висловив подібні побоювання, тоді як міністр охорони здоров’я Німеччини Карл Лаутербах висловив занепокоєння щодо нового підваріанту COVID-19, пов’язаного зі зростанням кількості госпіталізацій на північному сході Сполучених Штатів.

Сполучені Штати є однією з більш ніж десятка країн, які ввели обмеження для мандрівників з Китаю.

Китай розкритикував такий прикордонний контроль як необґрунтований і ненауковий, і уряд заявив, що його кордон зі спеціальним адміністративним районом Гонконг також відкриється в неділю, вперше за три роки.

Гонконгська авіакомпанія Cathay Pacific Airways (0293.HK) заявила, що вітає подорожі без карантину та подвоїть кількість рейсів до міст материкового Китаю.

У січні мільйони людей подорожуватимуть Китаєм під час святкування Нового року за місячним календарем.

Уряд Китаю применшив серйозність ситуації в останні дні, а державна газета Global Times заявила у статті від 4 січня, що COVID-19 досяг піку в кількох містах, зокрема у Пекіні, посилаючись на інтерв’ю з лікарями.

Але в лікарні в передмісті Шанхая, районі Цінпу, пацієнти лежать на ліжках у коридорах відділення невідкладної допомоги та головного вестибюлю. Більшість з них – літні люди, а кілька дихали за допомогою кисневих балонів, сказав Reuters свідок.

Фото: REUTERS

Повідомлення на дошці попереджувало, що пацієнтам доведеться чекати в середньому п’ять годин, щоб їх оглянули.

Персонал оголосив одного літнього пацієнта мертвим і прикріпив до тіла на підлозі записку із зазначенням причини смерті “дихальна недостатність”.

Фото: REUTERS

Поліція патрулювала біля найближчого крематорію, де потік скорботних людей ніс вінки та чекав, щоб забрати прах близьких.

Маючи одну з найнижчих у світі офіційних смертей від COVID, Китай постійно звинувачують у недозвітності з політичних причин.

У грудні минулого року ВООЗ заявила, що не отримувала даних від Китаю про нові випадки госпіталізації через COVID-19 після того, як Пекін скасував політику нульового зараження COVID-19.

У своєму останньому щотижневому звіті ВООЗ заявила, що станом на 1 січня в Китаї щотижня повідомлялося про 218 019 нових випадків COVID-19, додавши, що прогалини в даних можуть виникнути через те, що влада просто намагається підрахувати випадки.

Методи підрахунку смертей від COVID-19 відрізнялися в різних країнах з моменту першого спалаху пандемії в центральному китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Представники охорони здоров’я Китаю заявили, що лише смерті від пневмонії та дихальної недостатності у пацієнтів, які були заражені вірусом, класифікуються як смерті від COVID.

Фото: REUTERS

Але експерти з хвороб за межами Китаю заявили, що такий підхід упустить кілька широко відомих типів смертельних ускладнень COVID, від тромбів до серцевих нападів, а також сепсису та ниркової недостатності.

Міжнародні експерти в галузі охорони здоров’я прогнозують щонайменше 1 мільйон смертей, пов’язаних з COVID, у Китаї цього року без термінових заходів. Британська компанія Airfinity, яка займається медичними даними, підрахувала, що в Китаї щодня від COVID-19 помирає близько 9000 осіб.

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Зростаюча кількість інфекцій COVID негативно впливає на попит в економіці Китаю з оборотом у 17 трильйонів доларів, а опитування приватного сектору показало, що активність сфери послуг скоротилася в грудні.

Але інвестори залишаються оптимістично налаштованими щодо того, що скасування Китаєм засобів контролю за COVID-19 зрештою допоможе відновити зростання, яке впало до найнижчого рівня майже за півстоліття. Ці надії підняли азійські фондові ринки (MIAPJ0000PUS) 5 січня.

“Повторне відкриття Китаю має великий вплив… на весь світ”, — сказала Джоан Го, інвестиційна стратегиня DBS Bank у Сінгапурі, додавши, що цей крок стимулюватиме туризм і споживання, а також полегшить кризи в ланцюзі поставок, які спостерігалися минулого року.

Очікується, що припинення обмежень на подорожі в Китаї цього місяця пожвавить попит на світовому ринку роздрібної торгівлі предметами розкоші, але тепер багато споживачів бачать більше причин робити покупки високого класу на місці.