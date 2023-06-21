Влада Китаю підтвердила, що незрозумілий "інгредієнт", знайдений у шкільному обіді, був головою щура, спростувавши попередні твердження про те, що це була качина шия.

Джерело: CNN.

Цей інцидент виявив глибокий рівень недовіри суспільства до місцевих органів влади Китаю, чиї спроби приховати негативні новини часто мали зворотний результат.

1 червня студент промислового політехнічного коледжу Цзянсі в південно-східній провінції Цзянсі виявив щось дивне у своїй страві в шкільній їдальні.

На відео, яке він опублікував у китайських соціальних мережах, студент підняв паличками темний волохатий предмет і поскаржився працівникам їдальні, що знайшов голову щура.

На що співробітниця їдальні відповіла: “Це м’ясо качки”.

“Це не щурячі зуби?” – сказав студент, повертаючи предмет, щоб побачити крихітні білі шматочки в середині та форму носа вгорі.

“Це м’ясо качки, м’ясо качки”, — наполягала співробітниця.

Відео стало вірусним і викликало ажіотаж у Китаї, де безпека харчових продуктів вже давно є основною проблемою громадськості після скандалів, пов’язаних із забрудненим сухим дитячим молоком і “олією для водостоків” – переробленою олією, забрудненою харчовими відходами або навіть стічними водами.

Відтоді влада Китаю посилила регулювання та періодично проводила перевірки, але скандали з безпекою харчових продуктів, у тому числі в студентських їдальнях, продовжували потрапляти в заголовки газет і викликати громадське обурення.

В останньому випадку відео викликало бурхливе обговорення в мережі. Багато коментарів були на боці студента, посилаючись на неймовірну схожість об’єкта з головою гризуна, з очима, носом, ротом і вухами, які, здавалося б, можна ідентифікувати.

Оскільки громадський тиск посилювався, 3 червня коледж виступив із заявою, в якій стверджував, що предмет, показаний на відео, не голова щура, а шматок качиної шиї, який є популярним делікатесом у Китаї.

“Наше розслідування встановило, що відео дійсно було знято в їдальні нашого навчального закладу, але його зміст не відповідає фактам”, – йдеться в повідомленні. А також зазначається, що студент запросив однокласників подивитися на предмет і підтвердив, що це качина шия, і подав письмове пояснення.

У школі додали, що місцевий районний регулятор ринку направив правоохоронців до їдальні для перевірки.

Того ж дня представник районного бюро з нагляду за ринком виступив на радіотелевізійній станції Цзянсі, заявивши, що співробітники “неодноразово порівнювали предмет і підтверджували, що це справді шматок качиної шиї”.

Тим часом у мережі поширилося “уточнювальне” відео студента. “Я дізнався, що це була не голова щура, а шия качки, тому я хотів би пояснити”, — сказав студент у відео.

Офіційні висновки та “роз’яснення” студента не переконали громадськість.

Натомість це викликало ще більше обурення в інтернеті, коли користувачі звинуватили школу та місцеву владу у брехні та тиску на учня, щоб той змінив свою позицію.

Деякі закликали до розслідування того, що, на їхню думку, було “прикриттям” місцевої влади.

10 червня уряд Цзянсі оголосив про початок розслідування інциденту на провінційному рівні, до складу якого увійшли представники органів освіти, громадської безпеки та ринкового нагляду.

Через тиждень провінційна слідча група дійшла висновку, що сторонній предмет не був шматком качиної шиї, а місцеве бюро з нагляду за ринком і школа дійшли “хибного висновку”, оскільки не провели “ретельне розслідування”.

Згідно з записами з камер спостереження, предмет, знайдений студентом, був утилізований персоналом їдальні 1 червня. Експерти з тварин, які вивчили відео та фотографії предмета, прийшли до висновку, що це була голова гризуна.

Ліцензія їдальні була анульована, а компанія, яка нею керує, отримала максимальний штраф згідно із законодавством про безпечність харчових продуктів.