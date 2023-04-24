Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.
Розслідувачі заявили, що прагнення Пекіна приховати дані щодо COVID-19 поширюється набагато сильніше, ніж багато дослідників пандемії підозрюють.
Уряд Китаю змусив місцевих вчених приховати дані, вилучити генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних та змінити важливі деталі у статтях, представлених у журналах. На Заході редактори погоджувалися редагувати або відкликати статті з неясних причин. За даними The Times, було виявлено понад 12 відкликаних статей. Зокрема дослідники ВООЗ повірили заплутаним даним та неточним термінам.
Нещодавно міжнародна група вчених виявила дані про генетичні послідовності, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року. Проте інформацію приховували від іноземних експертів протягом трьох років. Подібну затримку представники глобальної охорони здоров’я назвали “непрощенною”.
У The New York Times додали, що приписати цензурі мотив неможливо, оскільки уряд КНР контролює і формує інформацію як щось зрозуміле, особливо в моменти кризи. Нині немає доказів, що цензура покликана приховати конкретний сценарій виникнення пандемії.
Частина вчених схильна вважати, що COVID-19 передається від тварин до людини природним шляхом, інша ж, що вірус міг поширитись із китайської лабораторії. Проте обидві сторони заявили, що зіткнулися з цензурою даних на підтримку своїх теорій, тому вони дійшли згоди, що влада Китаю прагне “задушити” пошук правди.
В інформації постійно змінюються дати
6 лютого 2020 року в китайському інтернеті повідомили про смерть Лі Веньляна, вуханьського лікаря, який був покараний за попередження про спалах, перш ніж сам захворів. Приблизно в той час вчені підтвердили, що вірус передавався від людини до людини протягом кількох тижнів. Спершу уряд ігнорував ці заяви, але пізніше відреагував посиленням онлайн-цензури та вилученням контролю над дослідженнями.
На початку пандемії цензура була розрізненою, оскільки Міністерство науки та технологій порадило вченим приділяти першочергову увагу боротьбі зі спалахом, а не публікації документів. Зокрема одного європейського вченого китайські колеги просили підписати угоду про нерозголошення, обіцяючи не ділитися даними про дослідження, які вже були опубліковані.
Надалі дослідники у Китаї просили журнали відкликати їхні роботи, зокрема через помилкові дані. Проте теми, які переглядали, могли виставити уряд у поганому світлі: закриття досліджень про ранні випадки, умови для медичних працівників і про те, наскільки широко поширився вірус тощо. Серед них вилучених статей були:
- дослідження, в яких брали участь інфіковані діти на півдні Китаю;
- дослідження депресії та тривожності серед китайських медичних працівників, які лікували пацієнтів із COVID-19.
- лист, опублікований у The Lancet Global Health медсестрами, які описали розпач, який вони відчували, працюючи в лікарнях Уханя.
Зазвичай журнали не поспішають відкликати статті, але, якщо вони хочуть продавати передплату в Китаї або публікувати китайські дослідження, то нерідко вимушені підкоряються вимогам уряду.
Під час поширення вірусу у Китаї офіційні особи східної провінції Чжецзян обговорили “зміцнення управління” науковими результатами. Тобто була призначена відповідальна урядова цільова група за дослідження коронавірусу.
9 березня 2020 року з’явилася стаття, як може мутувати коронавірус. Дослідження опублікували вчені з провідних китайських лабораторій у престижному журналі Clinical Infectious Diseases, що видається Oxford University Press. Хоча тема була аполітичною вона спиралася на зразки, взяті у пацієнтів в Ухані, починаючи із середини грудня 2019 року, що додало доказів того, що вірус широко поширювався раніше, ніж уряд Китаю вжив заходів.
Вже 10 березня міністерство освіти Китаю наказало університетам представити теми досліджень, які планують розміщувати на вебсайтах. Йшлося, що вчені, які не перевіряли свої наукові проєкти або викликали “серйозні негативні соціальні наслідки” будуть покарані. У виданні наголосили, що нині важко провести межу між статтями, що зазнали цензури, і тими, що відкликали з законних наукових причин.
“Вони (представники влади, – ред.) почали представляти нову розповідь про спалах не тільки з погляду походження, а й з точки зору ролі уряду в реагуванні на пандемію”, — сказав Янчжун Хуанг, експерт із глобальної охорони здоров’я з Університету Сетон Холл.
Через два місяці, тобто у травні, видання Clinical Infectious Diseases опублікувало оновлення, де говорилося, що зразки з Уханя були зібрані не в грудні 2019 року, а за кілька тижнів у січні.
Походження COVID-19 досі таємниця
Роками вчені Китаю ігнорували заклики оприлюднити інформацію про мазки, взяті з ринку в Ухані. Відмова завадила спробам дослідити, як саме розпочалася пандемія. Доктор Холмс, біолог університету Сіднея, два роки поспіль підкреслював китайським дослідникам важливість зразків, але інформацію досі не опублікували.
ВООЗ, яка мала бути надійним сховищем інформації про вірус, лише додала плутанини щодо походження пандемії. Представник агентства Тарік Ясаревич пообіцяв, що офіційні особи виправлять неточності після того, як у великому звіті організації та Китаю за березень 2021 року було виявлено помилки.
Проте правок немає, а невірний звіт залишається в мережі. У цих данних неточна хронологія ранніх відомих випадків.
“Це глибока і з усякого погляду непробачна таємниця, коли дані виявилися помилковими”,— сказав Лоуренс Гостін, завідувач кафедри Інституту національного та глобального права в галузі охорони здоров’я Джорджтаунського університету та давній радник ВООЗ. “Це показує або те, що ВООЗ недостатньо наполягала на Китаї, або те, що Китай просто не співпрацював”.
Вчені давно підозрюють, що влада Китаю вплинула на генетичні бази даних, що є основою світових досліджень. Наприклад, з Sequence Read Archive, урядової бази даних США, було видалено десятки послідовностей генів. Доктор Блум, вірусолог-еволюціоніст із Сіетла, вивчав таблиці у науковій статті у червні 2021 року, виявив, що послідовності з початку 2020 року були представлені вченими з університету Ухань дивним чином зникли.
Національна медична бібліотека уряду США заявляла, що уханьські дослідники попросили відкликати послідовності. У базі натякнули, що це був єдиний випадок, але подальший огляд показав, що у березні 2022 року того ж дня вчені видалили ще одну, не пов’язану із цим послідовність. Після заяви доктора Блума статті знову з’явилися в мережі, але більшість з них було переміщено в базу даних, пов’язану з урядом Китаю.
Виявлений, потім відкликаний, а потім відновлений ДНК єнотовидного собаки з окремої бази даних спровокував заклики до прозорості цих генетичних архівів.
Хоча вчені зі всього світу закликають відкрити інформацію для міжнародного дослідження — контроль китайського уряду над наукою продовжується. Нещодавно була закрита лабораторія китайського вченого, який вивчає торгівлю дикими тваринами. Це сталося на тлі того, що влада розслідувала необґрунтовані побоювання, що її дослідження пов’язані з походженням пандемії.
Також Пекін обмежив іноземний доступ до Китайської національної інфраструктури знань, а саме до проведених досліджень. Влада закликала китайських учених публікуватися у місцевих журналах, а не у міжнародних виданнях. У квітні китайські політики заявляли, що варто розпочати розслідування походження вірусу за межами КНР, натякаючи, що пандемія почалася десь в іншому місці.
- Згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, Міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.
- У Пекіні заперечили заяви вчених та посадовців США стосовно того, що пандемія COVID-19 могла бути спровокована вірусом, який витік із китайської лабораторії.
- Президент США Джо Байден підписав закон “щодо походження COVID-19”. Цим передбачається розсекречення інформації про те, звідки з’явився вірус. Зокрема, йдеться про можливу причетність до пандемії інституту вірусології в Ухані.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Марія ван Керкхове закликала Китай оприлюднити всі дані, пов’язані з походженням пандемії COVID-19.
- Китай заперечив припущення Всесвітньої організації охорони здоров’я про те, що Пекін приховує дані про походження COVID-19.