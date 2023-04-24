Китайський уряд перешкоджає зусиллям щодо визначення походження COVID-19. Всередині країни репресії породжують дезінформацію на тлі того, що Пекін не надає можливості для міжнародного розслідування. Розслідувачі NYT заявили, що цензура орієнтована на міжнародні журнали та наукові бази даних, підриваючи основи загальних наукових знань.

Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.

Розслідувачі заявили, що прагнення Пекіна приховати дані щодо COVID-19 поширюється набагато сильніше, ніж багато дослідників пандемії підозрюють.

Уряд Китаю змусив місцевих вчених приховати дані, вилучити генетичні послідовності із загальнодоступних баз даних та змінити важливі деталі у статтях, представлених у журналах. На Заході редактори погоджувалися редагувати або відкликати статті з неясних причин. За даними The Times, було виявлено понад 12 відкликаних статей. Зокрема дослідники ВООЗ повірили заплутаним даним та неточним термінам.

Нещодавно міжнародна група вчених виявила дані про генетичні послідовності, які китайські дослідники зібрали на ринку в Ухані в січні 2020 року. Проте інформацію приховували від іноземних експертів протягом трьох років. Подібну затримку представники глобальної охорони здоров’я назвали “непрощенною”.

У The New York Times додали, що приписати цензурі мотив неможливо, оскільки уряд КНР контролює і формує інформацію як щось зрозуміле, особливо в моменти кризи. Нині немає доказів, що цензура покликана приховати конкретний сценарій виникнення пандемії.

Частина вчених схильна вважати, що COVID-19 передається від тварин до людини природним шляхом, інша ж, що вірус міг поширитись із китайської лабораторії. Проте обидві сторони заявили, що зіткнулися з цензурою даних на підтримку своїх теорій, тому вони дійшли згоди, що влада Китаю прагне “задушити” пошук правди.

В інформації постійно змінюються дати

6 лютого 2020 року в китайському інтернеті повідомили про смерть Лі Веньляна, вуханьського лікаря, який був покараний за попередження про спалах, перш ніж сам захворів. Приблизно в той час вчені підтвердили, що вірус передавався від людини до людини протягом кількох тижнів. Спершу уряд ігнорував ці заяви, але пізніше відреагував посиленням онлайн-цензури та вилученням контролю над дослідженнями.

На початку пандемії цензура була розрізненою, оскільки Міністерство науки та технологій порадило вченим приділяти першочергову увагу боротьбі зі спалахом, а не публікації документів. Зокрема одного європейського вченого китайські колеги просили підписати угоду про нерозголошення, обіцяючи не ділитися даними про дослідження, які вже були опубліковані.