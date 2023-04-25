Дослідники з Китаю успішно провели перше випробування надшвидкісного потяга на магнітній підвісці, що здатен розвивати швидкість до 1 тисячі кілометрів на годину.

Про це повідомляє китайський державний канал CGTN.

Потяг на магнітній підвісці розробила компанія CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation) для перевезення пасажирів та вантажів зі швидкістю 1000 км/год в спеціальній низьковакуумній трубі.

За словами розробників, в майбутньому його використовуватимуть для пересування між мегаполісами.

Зазначається, що випробування провели на швидкості 623 км/год без вакууму, на півночі Китаю в місті Датун. Там збудували експериментальну трасу для експериментів із магнітною підвіскою.

Крім того, аби досягнути максимальної швидкості дослідницька група планує провести додаткові випробування.

Як відзначили учасники проєкту, автори експерименту попередньо підтвердили наукову раціональність конструкції надшвидкісного потяга.

Варто зауважити, що наразі у Китаї використовують швидкісні потяги з максимальною швидкістю 350 км/год.