Відповідну статтю опублікував світовий медичний журнал New England Medicine (NEJM).
Китайські та сингапурські вчені зазначили, що вірус може інфікувати людей. Симптоми хворих включають лихоманку, втому, кашель, анорексію, міалгію (біль у м’язах), нудоту тощо. Вірусом вже заразилися щонайменше 35 людей.
“Клінічними симптомами цих 26 пацієнтів були гарячка (100%), втома (54%), кашель (50%), анорексія (50%), міалгія (46%), нудота (38%), головний біль (35%), блювання (35%) і супроводжується тромбоцитопенією (35%), лейкопенією (54%), порушенням функції печінки (35%) і порушенням функції нирок (8%)”, — йдеться у повідомленні.
Вчені зазначили, що хвороба схожа на Ніпах, який є одним з найнебезпечніших вірусів у світі. Від нього немає ліків, а летальність складає від 40% до 75%. Проте варто зазначити, що виявлені випадки не були смертельними або дуже серйозними.
Вчені ще не визначили чи може “Лан’я” передаватися від людини до людини. У тваринному світі вірус найчастіше виявлявся у землерийок. Ще антитіла було виявлено у кіз та собак. Також вчені виявляли інші асоційовані віруси Henipah у кажанів, гризунів і землерийок, ссавців родини Spikys.
Ніпах є одним з важливих нових причин зоонозних захворювань в азійсько-тихоокеанському регіоні. Віруси цього виду інфікують людей: вірус Hendra (HeV) і вірус Nipah (NiV). Природніми господарями обох вірусів є фруктові кажани.
- Нагадаємо, ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я) оголосила спалах віспи мавп надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що викликає міжнародне занепокоєння. Рішення було оголошено в суботу після того, як ВООЗ скликала другий надзвичайний комітет з цього питання в четвер.