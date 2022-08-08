У Китаї виявлено новий вірус геніпавірусу тваринного походження, який назвали Langya ("Лан'я") henipavirus (LayV). Його знайшли у Шаньдуні та Хенані.

Відповідну статтю опублікував світовий медичний журнал New England Medicine (NEJM).

Китайські та сингапурські вчені зазначили, що вірус може інфікувати людей. Симптоми хворих включають лихоманку, втому, кашель, анорексію, міалгію (біль у м’язах), нудоту тощо. Вірусом вже заразилися щонайменше 35 людей.

“Клінічними симптомами цих 26 пацієнтів були гарячка (100%), втома (54%), кашель (50%), анорексія (50%), міалгія (46%), нудота (38%), головний біль (35%), блювання (35%) і супроводжується тромбоцитопенією (35%), лейкопенією (54%), порушенням функції печінки (35%) і порушенням функції нирок (8%)”, — йдеться у повідомленні.

Вчені зазначили, що хвороба схожа на Ніпах, який є одним з найнебезпечніших вірусів у світі. Від нього немає ліків, а летальність складає від 40% до 75%. Проте варто зазначити, що виявлені випадки не були смертельними або дуже серйозними.

Вчені ще не визначили чи може “Лан’я” передаватися від людини до людини. У тваринному світі вірус найчастіше виявлявся у землерийок. Ще антитіла було виявлено у кіз та собак. Також вчені виявляли інші асоційовані віруси Henipah у кажанів, гризунів і землерийок, ссавців родини Spikys.

Ніпах є одним з важливих нових причин зоонозних захворювань в азійсько-тихоокеанському регіоні. Віруси цього виду інфікують людей: вірус Hendra (HeV) і вірус Nipah (NiV). Природніми господарями обох вірусів є фруктові кажани.