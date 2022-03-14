У США є інформація, яка свідчить про те, що Китай висловив певну відкритість щодо надання РФ військової та фінансової допомоги. Водночас поки шр не ясно, чи має намір Китай надавати РФ військову чи фінансову допомогу у межах війни з Україною. США повідомили союзників у Європі та Азії, що Китай "показав готовність" у цьому питанні.

Про це інформує американський телеканал CNN.

За даними джерел, Державний департамент США розіслав союзникам в Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу РФ.

У телеграмі докладно не зазначено, про яку допомогу йдеться та коли вона буде надана. Один чиновник також наголосив, що США попередили в телеграмі, що Китай, ймовірно, заперечить, що готовий надати допомогу.

Чиновники також стежать за тим, чи надає Китай якусь економічну та дипломатичну допомогу РФ в інших формах, як от утримання від голосування в ООН.

Раніше повідомлялось, що РФ звернулася до Китаю за військовим спорядженням та підтримкою. Представник посольства Китаю у Вашингтоні відповів, що “у Китаї не чули, щоб РФ просила допомоги у війні з Україною”.

Джейк Салліван попередив Пекін про наслідки, якщо Китай вирішить надати РФ військову допомогу.

Пізніше США безпосередньо попередили Китай про потенційні негативні наслідки допомоги РФ в її війні з Україною. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена після зустрічі радника США з національної безпеки зі своїм китайським колегою в Римі 14 березня.