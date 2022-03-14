Про це інформує американський телеканал CNN.

За даними джерел, Державний департамент США розіслав союзникам в Європі та Азії дані своєї розвідки про готовність китайського уряду постачати військову допомогу РФ.

У телеграмі докладно не зазначено, про яку допомогу йдеться та коли вона буде надана. Один чиновник також наголосив, що США попередили в телеграмі, що Китай, ймовірно, заперечить, що готовий надати допомогу.

Чиновники також стежать за тим, чи надає Китай якусь економічну та  дипломатичну допомогу РФ в інших формах, як от утримання від голосування в ООН.

Раніше повідомлялось, що РФ звернулася до Китаю за військовим спорядженням та підтримкою. Представник посольства Китаю у Вашингтоні  відповів, що “у Китаї не чули, щоб РФ просила допомоги у війні з Україною”.

Джейк Салліван попередив Пекін про наслідки, якщо Китай вирішить надати РФ військову допомогу.

Пізніше США безпосередньо попередили Китай про потенційні негативні наслідки допомоги РФ в її війні з Україною. Про це заявив високопоставлений чиновник адміністрації Байдена після зустрічі радника США з національної безпеки зі своїм китайським колегою в Римі 14 березня.