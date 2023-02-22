Уряд Китаю заборонив місцевим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT у своїх сервісах.

Про це повідомляє видання Nikkei Asia.

Влада наказала великим китайським технологічним компаніям, зокрема Tencent Holdings і Ant Group, фінтех-філії Alibaba Group Holding не пропонувати послуги ChatGPT громадськості на тлі зростаючої тривоги в Пекіні через нецензуровані відповіді чат-бота на основі штучного інтелекту на запити користувачів.

За даними видання, технологічні компанії також повинні будуть звітувати перед владою, перш ніж запускати власні сервіси, схожі на ChatGPT.

Варто зазначити, що ChatGPT, розроблений компанією OpenAI за підтримки Microsoft, офіційно недоступний у Китаї, проте деякі користувачі за допомогою VPN мали до нього доступ.

У виданні зауважили, що це – не перший випадок, коли Китай блокує іноземні вебсайти чи програми. Раніше Пекін вже заборонив десятки відомих американських вебсайтів і додатків. У період між 2009 і 2010 роками він перейшов до блокування Google, Facebook, YouTube і Twitter. У період з 2018 по 2019 рік Китай ввів заборону на Reddit і Wikipedia.

Зокрема, останній крок влади щодо заборони чат-бота стався на тлі офіційної негативної реакції проти ChatGPT. У понеділок державне китайське ЗМІ China Daily опублікувало повідомлення на Weibo, китайському еквіваленті Twitter, що зазнає жорсткої цензури, що чат-бот “може надати руку допомоги уряду США в його поширенні дезінформації та маніпулюванні глобальними наративами для власних геополітичних інтересів”.

У виданні зазначили: джерела в індустрії технологій кажуть, що вони не здивовані таким обмеженням.

“Наше розуміння з самого початку полягає в тому, що ChatGPT ніколи не зможе потрапити в Китай через проблеми з цензурою, і Китаю знадобляться власні версії ChatGPT”, – сказав один із керівників провідної технологічної компанії.

Керівник іншої провідної китайської технологічної компанії сказав, що навіть без прямого попередження його компанія не використовуватиме ChatGPT.

Відколи ChatGPT підкорив світ технологій, китайські технологічні гіганти, зокрема Tencent, Alibaba та Baidu, поспішили оприлюднити власні плани щодо розробки сервісів, подібних до ChatGPT. Проте ці компанії обережно формулювали свої оголошення, наголошуючи, що їхні сервіси схожі на ChatGPT, але не інтегрують сам ChatGPT.

Нагадаємо, що цього тижня чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від компанії OpenAI став доступним для українців, відтак Україну вилучили зі списку країн, у яких заблоковано ChatGPT.