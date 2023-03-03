У Китаї заборонили жінкам показувати білизну під час онлайн-шопінгу в прямих трансляціях, відтак замість них тепер це роблять чоловіки.

Про це повідомляє Insider.

За даними видання, шопінг у прямому ефірі в Китаї є галуззю, що швидко розвивається, і вартість якої, за прогнозами, цього року перевищить 700 мільярдів доларів. Зокрема, на цю галузь припадає близько 10% доходу країни від електронної комерції.

Проте прямі трансляції, в яких жінки демонструють білизну, неодноразово припинялися та врешті були заборонені через законодавство Китаю, яке забороняє поширення непристойних матеріалів в інтернеті.

Натомість, щоб обійти цю заборону, деякі з компаній нещодавно почали наймати чоловіків-моделей, щоб демонструвати жіночу білизну. Один із перших таких ефірів відбувся у грудні минулого року.

Деякі користувачі мережі в Китаї потішилися цією спробою уникнути заборони. “Хлопець демонструє це краще, ніж дівчина”, – коментар до відеоролика прямої трансляції на Douyin – китайському TikTok – набрав майже двісті вподобань.

Інші ж користувачі кажуть, що використання манекенів було б кращою альтернативою точної демонстрації білизни. У соціальній мережі Weibo деякі коментатори пишуть, що ця тенденція “позбавляє жінок можливостей працевлаштування”.

“Якби це була жінка-модель, пряму трансляцію забороняли б кожну хвилину. Такого не було раніше, це позбавляє групу жінок можливостей працевлаштування”, – йдеться в коментарі, який набрав 130 000 вподобань.

“Особисто у нас дійсно немає вибору. Дизайн не може демонструватися нашими колегами-жінками, тому ми будемо використовувати наших колег-чоловіків для демонстрацій “, – заявив власник компанії Jiupai News, що займається прямими трансляціями під час онлайн-шопінгу.

За його словами, багато інших компаній, що займаються демонстрацією білизни під час шопінгу у прямому ефірі, надихнулися його ідеєю та почали наслідувати його приклад.

Стосовно коментарів про те, що жінок несправедливо позбавляють роботи, власник компанії Jiupai News сказав, що він вважає це твердження безглуздим.

“Багато режисерів цих прямих трансляцій – жінки, вони теж крадуть робочі місця чоловіків?”, – підсумував власник Jiupai News.

Зазначимо, що покупки у прямому ефірі (livestream shopping) – це новий формат електронної комерції, який здійснюється в режимі реального часу.