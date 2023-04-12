Про це повідомляє Reuters.
56-річна жінка з південної провінції Гуандун стала третьою людиною, яка інфікувалась підтипом H3N8 пташиного грипу.
Усі випадки були в Китаї, причому про перші два випадки було зареєстровано минулого року.
Зразки, зібрані з продуктового ринку, який відвідувала жінка до того, як вона захворіла, виявилися позитивними на грип A(H3), заявили у ВООЗ, припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.
Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, він часто зустрічається у птахів, у яких він майже не викликає ознак захворювання. Він також заразив інших ссавців.
У ВООЗ повідомили, що інших випадків серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено.
“Виходячи з наявної інформації, виявляється, що цей вірус не має здатності легко поширюватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким”, – йдеться в повідомленні.
Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим, враховуючи їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.
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