За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), китаянка стала першою людиною, яка померла від типу пташиного грипу, який рідко зустрічається серед людей, але не поширюється від людини до людини.

Про це повідомляє Reuters.

56-річна жінка з південної провінції Гуандун стала третьою людиною, яка інфікувалась підтипом H3N8 пташиного грипу.

Усі випадки були в Китаї, причому про перші два випадки було зареєстровано минулого року.

Зразки, зібрані з продуктового ринку, який відвідувала жінка до того, як вона захворіла, виявилися позитивними на грип A(H3), заявили у ВООЗ, припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, він часто зустрічається у птахів, у яких він майже не викликає ознак захворювання. Він також заразив інших ссавців.

У ВООЗ повідомили, що інших випадків серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено.

“Виходячи з наявної інформації, виявляється, що цей вірус не має здатності легко поширюватися від людини до людини, і тому ризик його поширення серед людей на національному, регіональному та міжнародному рівнях вважається низьким”, – йдеться в повідомленні.

Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим, враховуючи їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.