Про це повідомляє Reuters.
У своєму зверненні міністр зазначив, що фундаментальним рішенням є розв’язання законних проблем безпеки всіх сторін і побудова збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки.
“Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити розповсюдження кризи та захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються”, – наголосив він.
Стратегічний партнер РФ Китай рішуче стоїть на місці, критикуючи санкції Заходу проти РФ, водночас не схвалюючи військову кампанію та не допомагає їй.
Минулого тижня президент РФ Володимир Путін несподівано визнав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін стурбований питанням України.
Ван також пояснив, що Пекін продовжуватиме працювати над “мирним возз’єднанням” з Тайванем та боротиметься з “сепаратистською діяльністю”, одночасно вживаючи рішучих заходів для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.
23 вересня Ван провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном протягом 90 хвилин у Нью-Йорку. Після чого Китай звинуватив Сполучені Штати у надсиланні “дуже неправильних, небезпечних сигналів” Тайваню після того, як Блінкен зауважив Вану, що підтримка миру та стабільності на Тайвані є життєво важливою.
Напруга навколо Тайваню зросла на тлі візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, після якого відбулися масштабні китайські військові навчання, а також обіцянки президента США Джо Байдена захищати демократично керований острів.
- 24 вересня РФ звинуватила Сполучені Штати в “грі з вогнем” навколо Тайваню, в той час, як Китай заявив, що наполягатиме на “мирному возз’єднанні” з демократично керованим островом, і пообіцяв вжити рішучих кроків для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.
- Міністр закордонних справ Китаю Ван І заяив своєму польському колезі Збігнєву Рау в кулуарах засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку в середу, що розширена та затяжна “криза в Україні не відповідає інтересам усіх сторін”.
- Під час своєї першої особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним після його вторгнення в Україну, президент Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв “рішучу підтримку” спільних “основних інтересів”. Водночас Пекін має “питання” до очільника Кремля, який кинув армію на затяжну і безперспективну війну, що триває сьомий місяць.
- Шанхайська організація співробітництва, створена переважно зусиллями РФ та Китаю, поповниться новим членом – до її складу вступає Іран. На саміті ШОС у Самарканді Ісламська республіка підписала меморандум про зобов’язання у центральноазіатському органу безпеки, що відкриває їй шлях для повноправного членства у ШОС.