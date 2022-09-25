24 вересня на Генеральній Асамблеї ООН міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що країна підтримує всі зусилля, спрямовані на "мирне вирішення кризи" в Україні, додавши, що нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам.

Про це повідомляє Reuters.

У своєму зверненні міністр зазначив, що фундаментальним рішенням є розв’язання законних проблем безпеки всіх сторін і побудова збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки.

“Ми закликаємо всі зацікавлені сторони не допустити розповсюдження кризи та захистити законні права та інтереси країн, що розвиваються”, – наголосив він.

Стратегічний партнер РФ Китай рішуче стоїть на місці, критикуючи санкції Заходу проти РФ, водночас не схвалюючи військову кампанію та не допомагає їй.

Минулого тижня президент РФ Володимир Путін несподівано визнав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін стурбований питанням України.

Ван також пояснив, що Пекін продовжуватиме працювати над “мирним возз’єднанням” з Тайванем та боротиметься з “сепаратистською діяльністю”, одночасно вживаючи рішучих заходів для протидії будь-якому зовнішньому втручанню.

23 вересня Ван провів зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном протягом 90 хвилин у Нью-Йорку. Після чого Китай звинуватив Сполучені Штати у надсиланні “дуже неправильних, небезпечних сигналів” Тайваню після того, як Блінкен зауважив Вану, що підтримка миру та стабільності на Тайвані є життєво важливою.

Напруга навколо Тайваню зросла на тлі візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, після якого відбулися масштабні китайські військові навчання, а також обіцянки президента США Джо Байдена захищати демократично керований острів.