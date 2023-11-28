Речник Управління у справах Тайваню Державної ради КНР Чень Біньхуа зробив цю заяву у відповідь на нещодавні коментарі політиків з Демократичної прогресивної партії Тайваню Лай Чінте і Сяо Бі-хіма щодо відносин через Тайванську протоку.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, вони висловили думку, що на материковій стороні не існує жодних планів щодо силового нападу на тайванський регіон. Чень заявив, що материк не буде терпіти або проявляти поблажливість до сил “незалежності Тайваню”, якщо вони наважаться ризикувати та провокувати інциденти, що сприятимуть “незалежності Тайваню”.