Згідно з повідомленнями ЗМІ, вони висловили думку, що на материковій стороні не існує жодних планів щодо силового нападу на тайванський регіон. Чень заявив, що материк не буде терпіти або проявляти поблажливість до сил “незалежності Тайваню”, якщо вони наважаться ризикувати та провокувати інциденти, що сприятимуть “незалежності Тайваню”.