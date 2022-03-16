Посол КНР у Лондоні заявив, що Китай працюватиме над дипломатичним вирішенням війни в Україні.

Про це повідомляє CGTV.

Відповідну заяву китайський посол зробив відповідаючи на заклики міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі засудити РФ. Тоді речник сказав, що пріоритетом Пекіна є пошук вирішення “поточного кровопролиття”.

“Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати олії у вогонь. Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і продовжуватиме відігравати конструктивну роль у досягненні миру”, – зауважив посол Китаю.

Варто зазначити, що у США розглядають ймовірність того, що КНР позитивно відповісти на заклики РФ надати їм військову та економічну допомогу, втім Китай це заперечує. Крім того, наразі триває співпраця Києва та Пекіна, зокрема Червоний Хрест Китаю відправив в Україну три партії гуманітарної допомоги, включаючи харчові продукти та ковдри.