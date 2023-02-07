У Китаї "рішуче захищатимуть свої законні права та інтереси" у зв’язку зі збиттям Сполученими Штатами китайського розвідувального аеростата. Відносини між двома країнами погіршуються.

Про це повідомляє AP News.

Поява у повітряному просторі аеростата спонукала держсекретаря США Ентоні Блінкена скасувати довгоочікуваний візит до Пекіна цього тижня, який давав надії на покращення відносин між державами.

У Китаї продовжують стверджувати, що повітряна куля призначалася для цивільних цілей й мала проводити метеорологічні дослідження. Втім, досі невідомо, хто є безпосереднім власником аеростата.

Речниця МЗС КНР Мао Нін підтвердила, що “безпілотний аеростат” не становив загрози й випадково увійшов у повітряний простір США.

Мао розкритикувала США за надмірну реакцію, а не за “спокійну, професійну” манеру, а також за застосування сили під час спуску повітряної кулі в Атлантичний океан неподалік від узбережжя США.

На запитання, чи хоче Китай повернути уламки, вона лише підтвердила, що повітряна куля “належить Китаю”: “Повітряна куля не належить США. Уряд Китаю продовжуватиме рішуче захищати свої законні права та інтереси”, – сказала Мао на щоденному брифінгу без додаткових подробиць.

Напруженість між США та Китаєм викликала глибоке занепокоєння у Вашингтоні та багатьох його союзників. Зростає стурбованість, що відвертий конфлікт може мати негативний вплив на світову економіку, особливо після вторгнення Росії в Україну минулого року, під час якого Китай переважно стоїть на боці Москви.

Зауважимо, що повітряні кулі, ймовірно китайські, були помічені від Японії до Коста-Рики. Також тайванські ЗМІ заявляли, що загадкові білі повітряні кулі були помічені над островом принаймні тричі за останні два роки.

ДОВІДКА. 2 лютого у повітряному просторі США було помічену повітряну кулю. Як виявилося, об’єкт був китайським розвідувальним аеростатом. У Сполучених Штатах різко відреагували на інцидент, скасувавши заплановані візити офіційних осіб до КНР, попри пояснення Китаю, що куля використовується лише для метеорологічних спостережень.

Кулю зафіксували над американським штатом Монтана.

У відповідь на інцидент у США відклали візит державного секретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, який мав відбутись 5-6 лютого. За словами держсекретаря, поява китайської повітряної кулі в повітряному просторі Сполучених Штатів є “порушенням суверенітету та явним порушенням міжнародного права”.

Згодом США збили китайську кулю над повітряним простором Південної Кароліни.