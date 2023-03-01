Про це повідомляє Associated Press.
Речниця МЗС Китаю Мао Ні закликала США “поважати науку та факти”.
“Перефразувавши теорію витоку (вірусу – ред.) з лабораторії, США не вдасться дискредитувати Китай, натомість це лише зашкодить власному авторитету. Ми закликаємо США поважати науку та факти… припинити перетворювати визначення походження (вірусу – ред.) на щось політичне та розвідувальне, а також припинити порушувати соціальну солідарність та співпрацю з питань походження”, — сказала речниця.
За її словами, участь розвідувального співтовариства США є достатнім доказом політизації відстеження походження COVID-19.
Днем раніше Мао Ні казала, що Китай був “відкритим і прозорим” у пошуках походження вірусу. Вона наголосила, що країна поділилася найбільшою кількістю результатів дослідження та зробила важливий внесок у глобальні дослідження відстеження вірусів.
- Вчені, які досліджували ймовірність ядерної, біологічної та хімічної загрози з боку ворогів США, оприлюднили нові дані щодо лабораторного походження COVID-19.
- Згідно із секретним звітом розвідки, нещодавно наданим Білому дому та ключовим членам Конгресу, міністерство енергетики США дійшло висновку, що пандемія Covid, швидше за все, виникла внаслідок витоку з лабораторії.