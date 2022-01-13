Про це повідомляє американський телеканал CNN.
30-річна жінка, ідентифікована лише за прізвищем Вонг, пішла на побачення наосліп у своєму рідному місті Чженчжоу, яке бореться зі спалахом коронавірусу.
“Я вже у віці, тому мої батьки організували мені понад 10 сліпих побачень з чоловіками, яких я не знала”, – розповіла Вонг.
Вона була на п’ятому побаченні, коли чоловік, якого вона щойно зустріла, запропонував поїхати до нього додому, де він може приготувати обід, адже він смачно готує.
Під час обіду у районі, де він проживає, оголосили локдаун через виявлення нових випадків ковіду. Кілька днів їм заборонили виходити з дому.
Незрозуміло, чи досі вони перебувають замкненими у його будинку. Проте, останніми днями в Чженчжоу все ще багато випадків Covid-19.
- Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксовано 10 046 нових випадків захворювання на COVID-19.
- Також, в Ізраїлі проти COVID-19 вакцинуватимуть немовлят.
- 10 січня у китайському місті Аньянга оголосили локдаун. Це вже третє місто-мільйонник, яке закривають через декілька виявлених випадків інфікування коронавірусом.