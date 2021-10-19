Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Законопроєктом “Про сприяння сімейному вихованню”, який надійшов на розгляд китайського парламенту, передбачається винесення догани батькам чи опікунові, якщо органи контролю виявлять “дуже погану” або злочинну поведінку в їхніх дітей. Також, батьки чи опікун муситимуть пройти обов’язковий курс соціальної програми з сімейного виховання..

Законодавчу ініціативу розглядатимуть цього тижня.

“Є багато причин для поганої поведінки підлітків. Відсутнє або неналежне сімейне виховання є основною”, – сказав Занг Тівей, прессекретар Комісії із законодавчих питань Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП).

Останніми місяцями китайський уряд посилював контроль за особистим життям школярів. Так, міністерство освіти Китаю обмежило кількість ігрових годин для неповнолітніх. Це означає, що діти можуть грати в онлайн-ігри протягом однієї години в п’ятницю, суботу та неділю. Водночас відомство скоротило домашнє завдання та заборонило позашкільне навчання з основних предметів у вихідні та святкові дні через перевантаження дітей.

Але на цьому китайське Міносвіти не зупинилося — у своїй ініціативі “Пропозиція щодо запобігання фемінізації підлітків чоловічої статі”, опублікованій в грудні 2020 року, відомство наполегливо закликало молодих китайських чоловіків бути менш “жіночними” та більш “мужніми”. А школам наказало просувати такі види спорту, як футбол.