Про це повідомляє британська служба BBC News.

Це найкращий ембріон динозавра, коли-небудь знайдений в історії”, – зазначив доктор та дослідник Фіон Вайсум Ма з Університету Бірмінгема у Великій Британії.

Вважається, що це овірапторозавр. Його назвали “Малюк Їньлянь”.

Овірапторозаври або “ящірки-крадії яєць” жили на території сучасної Азії та Північної Америки протягом пізнього крейдового періоду – від 100 до 66 мільйонів років тому.

Відкриття дало можливість дослідникам краще зрозуміти зв’язок між динозаврами та сучасними птахами. Скам’янілість показує, що ембріон був у скрученому положенні, яке є характерним для птахів незадовго до вилуплення. Довжина тіла ембріона – 27 см.

За словами доктора Ма, така поведінка сучасних птахів вперше виникла серед їхніх предків-динозаврів.

Зазначається, що яйце знайшли ще у 2000 році, але помістили зберігатися на 10 років. Під час ремонту в музеї працівники наштовхнулися на це яйце, перебираючи старі експонати.

Палеонтолог, професор Стів Брусатт, який також був частиною дослідницької групи, зазначив, що це “одна з найприголомшливіших скам’янілостей динозавра”, які він коли-небудь бачив, і що ембріон був на межі вилуплення.