Про це повідомило English.news.

Руїни знайшли китайські археологи з Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань. Споруди можуть бути місцем сторожового дому, створеного для мавзолею видатної особи Китаю Цао Цао часів північної династії Сун (960-1127).

Серед знайдених реліквій – порцелянові вироби, монети, декоративний посуд і будівельні компоненти.

“Виходячи з особливостей розкопаних архітектурних реліквій і дренажних споруд, а також великої кількості та різноманітності порцелянових виробів, можна припустити, що архітектура не була звичайною резиденцією”, – сказав науковий співробітник Інституту Чжоу Ліган.

Вчений додав, що місце може бути місцем охоронного господарства мавзолею, якщо враховувати літературні записи.

На місці знахідки планують провести польові дослідження. Вони можуть надати більше підказок щодо функції резиденції та нові матеріали для вивчення історичних змін середовища навколо мавзолею Цао Цао.

Довідка. Цао Цао – китайський поет, полководець і державний діяч. Він був провінційним володарем і передостаннім канцлером Східної династії Хань.