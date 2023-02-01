Про це повідомило English.news.

Руїни знайшли китайські археологи з Інституту культурної спадщини та археології провінції Хенань. Споруди можуть бути місцем сторожового дому, створеного для мавзолею видатної особи Китаю Цао Цао часів північної династії Сун (960-1127).

Фото: news.cn

Серед знайдених реліквій – порцелянові вироби, монети,  декоративний посуд і будівельні компоненти.

“Виходячи з особливостей розкопаних архітектурних реліквій і дренажних споруд, а також великої кількості та різноманітності порцелянових виробів, можна припустити, що архітектура не була звичайною резиденцією”, – сказав науковий співробітник Інституту Чжоу Ліган.

Вчений додав, що місце може бути місцем охоронного господарства мавзолею, якщо враховувати літературні записи.

Фото: news.cn

На місці знахідки планують провести польові дослідження. Вони можуть надати більше підказок щодо функції резиденції та нові матеріали для вивчення історичних змін середовища навколо мавзолею Цао Цао.

Довідка. Цао Цао – китайський поет, полководець і державний діяч. Він був провінційним володарем і передостаннім канцлером Східної династії Хань.

Фото: news.cn