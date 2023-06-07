Джерело: агенція Сіньхуа.

За словами представника Китаю в ООН Чжана Цзюня, КНР “серйозна стурбована” гуманітарними, економічними та екологічними наслідками Каховської ГЕС.

“Закликаємо всі сторони конфлікту дотримуватись норм міжнародного гуманітарного права і робити все можливе для захисту цивільних осіб та цивільної інфраструктури”, — сказав він.

Також він додав про загрозу для ЗАЕС, оскільки у випадку катастрофи “ніхто не може залишитися застрахованим”. Водночас дипломат натякнув на те, що якась неназвана сторона може мати вигоду від техногенної катастрофи.

“Жодна зі сторін, особливо країни з великим впливом, не повинні розпалювати вогонь і ескалювати напруженість, а тим більше намагатися отримати вигоду з криз, що розширюються, для просування свого власного стратегічного порядку денного”, — підкреслив Чжан Цзюнь.

На слова китайського представника голова зовнішньополітичного комітету Верховної ради Олександр Мережко. Він додав, що Китай особисто наживається на війні в Україні, оскільки через західні санкції купує російську нафту та газ зі знижкою.

“Можливо, він мав на увазі країну, яка наживається, купуючи зараз величезні обсяги російського газу та нафти зі знижкою?”— написав нардеп у своєму Twitter.

Підрив Каховської ГЕС. Що відомо?

Вночі 6 червня російські окупаційні ЗМІ повідомили про підрив Каховської ГЕС у Херсонській області. Вже вранці цю інформацію було офіційно підтверджено Україною.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, рівень води стане критичним приблизно через 5 годин (відео було опубліковано о 6:45). На правому березі області поліціянти спільно з рятувальниками здійснюють евакуацію мешканців. Жителів лівобережної частини, яка все ще окупована росіянами, просять самостійно виїхати із небезпечних населених пунктів.

За даними правоохоронців, затоплення загрожує таким населеним пунктам: селам Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове та частково містові Херсон – острову Корабел.

Тим часом секретар РНБО України Олексій Данілов повідомив, що через підрив Каховської ГЕС президент України Володимир Зеленський збирає екстрене засідання Ради нацбезпеки та оборони.

Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що унаслідок підриву Каховської ГЕС знеструмлено мікрорайон Корабел у Херсоні. Через деякий час з метою безпеки також відімкнуть газопостачання.

За інформацією Укргідроенерго, російські окупаційні війська повністю зруйнували Каховську ГЕС, і відновленню вона не підлягає.

За інформацією глави українського уряду Дениса Шмигаля, внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС є загроза затоплення до 80 населених пунктів.

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС у річку Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила. Є ризик подальшого витоку удвічі більшого його обсягу.