Про це повідомляє CNN.
Зазначається, що минулого тижня в місті Гуанчжоу деякі жителі організували бунт проти тривалого карантину, зруйнувавши огорожі та пройшовши вулицями.
У місті Чженчжоу цього тижня працівники найбільшої у світі фабрики зі збирання iPhone боролися з офіцерами служби безпеки в захисних костюмах через затримку виплати бонусів та хаотичні правила.
У четвер у мегаполісі Чунцін на південному заході країни місцевий житель виголосив різку промову, критикуючи карантин свого житлового комплексу через COVID-19.
“Без свободи я краще помру!” — крикнув він радісному натовпу, який назвав його “героєм”, вирвавши його з рук кількох поліціянтів, які намагалися його забрати.
Китайські чиновники наполягають, що такі заходи необхідні для захисту життя людей від вірусу, який, за офіційними підрахунками, вбив лише 6 людей із десятків тисяч осіб з відповідними симптомами.
Зауважимо, що на тлі карантинних обмежені 3-річний хлопчик помер від отруєння газом у закритому комплексі в північно-західному місті Ланьчжоу, після того, як його не дозволили негайно доставити до лікарні. Згодом через два тижні 4-місячна дівчинка померла в карантині готелю в місті Чженчжоу після 12-годинної затримки медичної допомоги.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що кількість смертельних випадків у світі від COVID-19 знизилася майже на 90% з початку 2022 року.
- Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну 2,3 мільйона доз вакцини проти COVID-19 Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, які надав уряд США в межах ініціативи COVAX.
- Американські вчені припустили, що існує зв’язок між самогубствами та захворюваністю на коронавірус COVID-19. Постраждалі частіше замислюються над тим, аби заподіяти собі шкоди, відчуваючи депресію від втрати працездатності чи через нестерпний біль навіть після одужання.