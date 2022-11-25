Китаєм шириться гнів та розчарування політикою "нульової толерантності" до COVID-19 досягли нових висот, призвівши до протестів, оскільки місцева влада знову запровадила обмеження, попри нещодавні оголошення уряду про пом’якшення деяких правил.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що минулого тижня в місті Гуанчжоу деякі жителі організували бунт проти тривалого карантину, зруйнувавши огорожі та пройшовши вулицями.

У місті Чженчжоу цього тижня працівники найбільшої у світі фабрики зі збирання iPhone боролися з офіцерами служби безпеки в захисних костюмах через затримку виплати бонусів та хаотичні правила.

У четвер у мегаполісі Чунцін на південному заході країни місцевий житель виголосив різку промову, критикуючи карантин свого житлового комплексу через COVID-19.

“Без свободи я краще помру!” — крикнув він радісному натовпу, який назвав його “героєм”, вирвавши його з рук кількох поліціянтів, які намагалися його забрати.

Китайські чиновники наполягають, що такі заходи необхідні для захисту життя людей від вірусу, який, за офіційними підрахунками, вбив лише 6 людей із десятків тисяч осіб з відповідними симптомами.

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Зауважимо, що на тлі карантинних обмежені 3-річний хлопчик помер від отруєння газом у закритому комплексі в північно-західному місті Ланьчжоу, після того, як його не дозволили негайно доставити до лікарні. Згодом через два тижні 4-місячна дівчинка померла в карантині готелю в місті Чженчжоу після 12-годинної затримки медичної допомоги.