Про це інформує Reuters.
Проте, ця цифра не є остаточною: за прогнозами експертів, найближчими днями кількість хворих подвоїться.
Попри рекордний сплеск випадків заражень по всій країні, Китай не повідомив про жодну смерть від COVID-19 протягом п’яти днів. Опісля Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденної статистики заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності.
Китай звузив визначення смертей від COVID-19, враховуючи лише спричинені вірусом пневмонію або дихальну недостатність, що викликало здивування у світових експертів у галузі охорони здоров’я.
Минулого тижня британська компанія Airfinity, яка займається даними про здоров’я, підрахувала, що в Китаї щодня реєструється понад мільйон нових інфікувань і 5000 смертей.
Чжецзян є одним з небагатьох регіонів, де реєструвалися нещодавні сплески інфекцій, включаючи безсимптомні випадки.
“Очікується, що пік зараження прийде в Чжецзян раніше і увійде в період підвищеного рівня приблизно на Новий рік, під час якого щоденна кількість нових заражень становитиме до двох мільйонів”, — йдеться в заяві уряду Чжецзяна.
- Близько 90% відсотків населення світу зараз має певну форму імунітету до коронавірусу COVID-19, проте є ймовірність появи нового штаму вірусу.
- На початку грудня Китай оголосив про пом’якшення карантинних обмежень щодо COVID-19 найближчими днями та скорочення масового тестування. Помітна зміна позиції відбулась після того, як жителі КНР вийшли на масові протести через жорсткі карантинні обмеження.