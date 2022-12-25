Про це інформує Reuters.

Проте, ця цифра не є остаточною: за прогнозами експертів, найближчими днями кількість хворих подвоїться.

Попри рекордний сплеск випадків заражень по всій країні, Китай не повідомив про жодну смерть від COVID-19 протягом п’яти днів. Опісля Національна комісія охорони здоров’я Китаю (NHC) припинила публікацію щоденної статистики заражень і смертей унаслідок COVID-19 через сумніви щодо їх достовірності.

Китай звузив визначення смертей від COVID-19, враховуючи лише спричинені вірусом пневмонію або дихальну недостатність, що викликало здивування у світових експертів у галузі охорони здоров’я.

Минулого тижня британська компанія Airfinity, яка займається даними про здоров’я, підрахувала, що в Китаї щодня реєструється понад мільйон нових інфікувань і 5000 смертей.