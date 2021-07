Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Так, із суботи, 17 липня, і до вівторка, 20 липня, в місті Чженчжоу, яке є адміністративним центром провінції, випало 617,1 міліметра опадів, що відповідає середньому показнику за рік (640,8 міліметра).

Як зазначили місцеві метеорологи, така кількість опадів, яка випала за три дні, буває “лише раз на тисячу років”. Місцеві вчені припускають, що рекордні зливи можуть бути наслідком глобального потепління на планеті.

За даними Reuters, через зливи в затопленій провінції загинули щонайменше 16 людей.

У місті Чженчжоу (населення якого складає близько 12 млн осіб) потоки води затопили метрополітен. Унаслідок цього у підземці загинули щонайменше 12 людей, інформує агентство ВВС. Крім того, ще 4 людини загинули у місті Ґун’ї.

У соцмережах опублікували відеозаписи з метро Чженчжоу, де люди у вагонах поїзда стоять по груди в каламутній воді. Вода прибувала, і пасажири опинилися в пастці.

Із тунелів метро вдалося врятувати близько 500 осіб.

“Вода досягала моїх грудей. Мені було дуже страшно, але найстрашнішим була не вода, а зменшення подачі повітря в вагоні”, – зазначив один із пасажирів.

Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/AwoDfEvvnE

All passengers trapped in floodwater inside underground train have been rescued, Zhengzhou, Central China’s Henan province pic.twitter.com/FRuuYifIvE

Через зливи влада міста, розташованого приблизно за 650 км на північний захід від Пекіна, зупинила автобусне сполучення.

В одному з районів міста довелося рятувати дітей із затопленого дитсадка. Через дощі також сталися відключення електрики по всьому місту (зокрема в лікарнях і школах). Жителі, які постраждали від повені, ховалися в бібліотеках, кінотеатрах і навіть музеях.

За даними Reuters, у Чженчжоу евакуювали близько 100 тисяч людей через повені. Водночас агентство ВВС повідомляє про евакуацію 200 тисяч людей.

Some heroes saving a women. The amount of water flowing down there is horrifying. The city is still being pounded by heavy rain, it doesn’t seem to be letting up. #zhengzhou pic.twitter.com/S1qGAL5mCS

🇨🇳Twelve people died after torrential #rains flooded the #subway in the central #Chinese city of #Zhengzhou, as passengers struggled against neck-high water.

Authorities say the rainfall in the city has been the heaviest since records began 60 years ago.@thomwaterhouse reports⤵️ pic.twitter.com/zRGz9PNoPM

— FRANCE 24 English (@France24_en) July 21, 2021