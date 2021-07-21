Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Так, із суботи, 17 липня, і до вівторка, 20 липня, в місті Чженчжоу, яке є адміністративним центром провінції, випало 617,1 міліметра опадів, що відповідає середньому показнику за рік (640,8 міліметра).

Як зазначили місцеві метеорологи, така кількість опадів, яка випала за три дні, буває “лише раз на тисячу років”. Місцеві вчені припускають, що рекордні зливи можуть бути наслідком глобального потепління на планеті.

За даними Reuters, через зливи в затопленій провінції загинули щонайменше 16 людей.

У місті Чженчжоу (населення якого складає близько 12 млн осіб) потоки води затопили метрополітен. Унаслідок цього у підземці загинули щонайменше 12 людей, інформує агентство ВВС. Крім того, ще 4 людини загинули у місті Ґун’ї.

У соцмережах опублікували відеозаписи з метро Чженчжоу, де люди у вагонах поїзда стоять по груди в каламутній воді. Вода прибувала, і пасажири опинилися в пастці.

Із тунелів метро вдалося врятувати близько 500 осіб.

“Вода досягала моїх грудей. Мені було дуже страшно, але найстрашнішим була не вода, а зменшення подачі повітря в вагоні”, – зазначив один із пасажирів.

Через зливи влада міста, розташованого приблизно за 650 км на північний захід від Пекіна, зупинила автобусне сполучення.

В одному з районів міста довелося рятувати дітей із затопленого дитсадка. Через дощі також сталися відключення електрики по всьому місту (зокрема в лікарнях і школах). Жителі, які постраждали від повені, ховалися в бібліотеках, кінотеатрах і навіть музеях.

За даними Reuters, у Чженчжоу евакуювали близько 100 тисяч людей через повені. Водночас агентство ВВС повідомляє про евакуацію 200 тисяч людей.

Сильні дощі в провінції Хенань (населення якої складає близько 100 млн осіб) призвели до підйому рівня річок. Через повінь закрили багато автомагістралей, призупинили рух потягів, скасували або відклали авіарейси.

Загалом унаслідок злив і повеней постраждало понад 10 міст у провінції Хенань.

На захід від Чженчжоу в греблі з’явилася 20-метрова пробоїна, і влада побоюється, що споруда може впасти.

Дощі в провінції Хенань прогнозуються і в найближчі три дні. На допомогу в пошуково-рятувальних операціях вже спрямовані понад 3000 військовослужбовців.

Фото: cnsphoto via REUTERS

Фото: China Daily via REUTERS

Фото: cnsphoto via REUTERS

Фото: China Daily via REUTERS

Карта: Reuters

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