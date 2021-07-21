У китайській провінції Хенань рекордні дощі спровокували масштабні паводки. Через це владі довелося евакуювати десятки тисяч людей. Крім того, вже є загиблі.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Так, із суботи, 17 липня, і до вівторка, 20 липня, в місті Чженчжоу, яке є адміністративним центром провінції, випало 617,1 міліметра опадів, що відповідає середньому показнику за рік (640,8 міліметра).

Як зазначили місцеві метеорологи, така кількість опадів, яка випала за три дні, буває “лише раз на тисячу років”. Місцеві вчені припускають, що рекордні зливи можуть бути наслідком глобального потепління на планеті.

За даними Reuters, через зливи в затопленій провінції загинули щонайменше 16 людей.

У місті Чженчжоу (населення якого складає близько 12 млн осіб) потоки води затопили метрополітен. Унаслідок цього у підземці загинули щонайменше 12 людей, інформує агентство ВВС. Крім того, ще 4 людини загинули у місті Ґун’ї.

У соцмережах опублікували відеозаписи з метро Чженчжоу, де люди у вагонах поїзда стоять по груди в каламутній воді. Вода прибувала, і пасажири опинилися в пастці.

Із тунелів метро вдалося врятувати близько 500 осіб.

“Вода досягала моїх грудей. Мені було дуже страшно, але найстрашнішим була не вода, а зменшення подачі повітря в вагоні”, – зазначив один із пасажирів.

Just wow… Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/AwoDfEvvnE — Eddie Du (@EddieDu5) July 20, 2021

Zhengzhou metro line 2 pic.twitter.com/lWCXoiXxqU — Eddie Du (@EddieDu5) July 20, 2021

All passengers trapped in floodwater inside underground train have been rescued, Zhengzhou, Central China’s Henan province pic.twitter.com/FRuuYifIvE — Eva 郑 عائشة (@evazhengll) July 20, 2021

Через зливи влада міста, розташованого приблизно за 650 км на північний захід від Пекіна, зупинила автобусне сполучення.

В одному з районів міста довелося рятувати дітей із затопленого дитсадка. Через дощі також сталися відключення електрики по всьому місту (зокрема в лікарнях і школах). Жителі, які постраждали від повені, ховалися в бібліотеках, кінотеатрах і навіть музеях.

За даними Reuters, у Чженчжоу евакуювали близько 100 тисяч людей через повені. Водночас агентство ВВС повідомляє про евакуацію 200 тисяч людей.

Some heroes saving a women. The amount of water flowing down there is horrifying. The city is still being pounded by heavy rain, it doesn’t seem to be letting up. #zhengzhou pic.twitter.com/S1qGAL5mCS — China Breaking News (@EmslieDustin) July 20, 2021

🇨🇳Twelve people died after torrential #rains flooded the #subway in the central #Chinese city of #Zhengzhou, as passengers struggled against neck-high water. Authorities say the rainfall in the city has been the heaviest since records began 60 years ago.@thomwaterhouse reports⤵️ pic.twitter.com/zRGz9PNoPM — FRANCE 24 English (@France24_en) July 21, 2021

150 kids and teachers of a kindergarten in Zhengzhou rescued pic.twitter.com/lKDxvvtmrI — CGTN (@CGTNOfficial) July 21, 2021

Сильні дощі в провінції Хенань (населення якої складає близько 100 млн осіб) призвели до підйому рівня річок. Через повінь закрили багато автомагістралей, призупинили рух потягів, скасували або відклали авіарейси.

Загалом унаслідок злив і повеней постраждало понад 10 міст у провінції Хенань.

На захід від Чженчжоу в греблі з’явилася 20-метрова пробоїна, і влада побоюється, що споруда може впасти.

Дощі в провінції Хенань прогнозуються і в найближчі три дні. На допомогу в пошуково-рятувальних операціях вже спрямовані понад 3000 військовослужбовців.

Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, flash flood rages across cities pic.twitter.com/0DlBNyCdpy — Eva 郑 عائشة (@evazhengll) July 20, 2021

Passengers trapped in waist-deep floodwater inside underground train have been rescued, Zhengzhou, Central China’s Henan province https://t.co/mcTNkyW75w pic.twitter.com/f3XlOYmkQ5 — Eva 郑 عائشة (@evazhengll) July 20, 2021

record breaking rainfall and huge floods in Henan, China#ClimateCrisis pic.twitter.com/AmFRCtR3yb — Chenchen Zhang🤦🏻‍♀️ (@chenchenzh) July 20, 2021

Videos showing the severity of China’s #Zhengzhou #floods.

Rescuers are working tirelessly to save residents in China’s central Henan Province after the area was hit with a record-breaking rainstorm which lead to deadly floods. pic.twitter.com/AWwuxkiEmL — CGTN America (@cgtnamerica) July 20, 2021