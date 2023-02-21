Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган вважає, що повномасштабна війна в Україні "виходить з-під контролю".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на його слова під час конференції з безпеки Lanting в Пекіні.

“Китай глибоко стурбований тим, що конфлікт в Україні продовжить загострюватися або навіть вийде з-під контролю. Ми закликаємо деякі країни негайно припинити розпалювати вогонь, звинувачувати Китай та роздмухувати риторику “сьогодні Україна, завтра – Тайвань”, – сказав Цінь Ган.

Слова Цінь Гана прозвучали на тлі візиту китайського дипломата Ван Ї до російської столиці. У МЗС вважають, що поїздка Ван Ї до РФ стане “можливістю для подальшого розвитку зв’язків між країнами”.

За словами заступника генерального директора департаменту інформації міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, його країна готова скористатися можливістю працювати з Росією для просування двосторонніх відносин у напрямку, визначеному главами держав.

Крім того, 21 лютого Китай опублікував документ про Ініціативу глобальної безпеки (GSI). Йдеться про головну пропозицію Сі Цзіньпіна щодо безпеки, спрямовану на підтримку принципу “неподільної безпеки”. Таку концепцію схвалили у Кремлі.