В одному із вищих навчальних закладів Львова була організована нарколабораторія, в якій виготовляли на продаж метадон.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook прокурор Львівської області Ірина Діденко.

Згідно з даними слідства, до справи причетні четверо жителів міста.

Організатором виробництва метадону є співвласник місцевого кальян-бару. Виготовленням заборонених речовин займався завідувач лабораторією навчального закладу. За поширення “товару” відповідав працівник кальян-бару (він же і фасував метадон).

Ще один співробітник бару виступив співорганізатором злочину та адміністрував сайт, через який продавали наркотики.

Так, був створений спеціальний інтернет-магазин, через який зловмисники і збували “товар”. Після отримання передоплати на карту наркотики надсилали поштою.

“За один раз виготовлялась партія від 1 кг особливо небезпечного наркотику метадон. Це при тому, що доза 1 грама на “чорному ринку” сягає від 600 грн. Лабораторія з виготовлення метадону задокументована вперше. Метадон – напівсинтетичний наркотичний засіб, що заборонений у всіх країнах світу через високу смертність”, – зазначається в повідомленні.

Як уточнили в пресслужбі Національної поліції Львівської області, організатор виготовлення метадону – 35-річний чоловік, раніше судимий за контрабанду наркотиків. Його “правою рукою” був 25-річний кандидат у майстри спорту (працівник кальян-бару), який відповідав за фасовку і збут наркотичних засобів на території України. Він фасував наркотики як за місцем проживання, так і в приміщенні кальян-бару.

“Вони залучили до злочинної діяльності завідувача лабораторії одного з львівських університетів. Використовуючи обладнання навчального закладу, він займався виготовлянням метадону. Потужності лабораторії дозволяли “хіміку” виготовляти за один раз понад кілограм наркотиків”, – йдеться в повідомленні НПУ.

Правоохоронці задокументували виготовлення метадону вагою майже 3 кг і вартістю понад 1,8 млн грн.

31 серпня під час реалізації вилучили ще понад 1 кг метадону. Його вартість оцінюється в приблизно 700 тисяч грн.

Ділки поширювали його по всій Львівській області, а їхніми покупцями були наркозалежні особи, які замовляли переважно від одного до декількох грам.

Зараз прокуратура готує підозри за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів), ч. 2 ст. 317 (організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та клопотання про обрання запобіжного заходу.

За даними видання ZAXID.NET, метадон виготовляли у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Гжицького. Товар збували через кальян-бар “Хаббл Баббл”.