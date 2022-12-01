Про це повідомив голова вінницької ОВА Сергій Борзов.
У своєму Telegram-каналі він написав, що у Ладижині відновлено теплопостачання.
“Проводяться роботи з диверсифікації опалювальної системи шляхом запуску модульних котелень на різних видах палива.Також знайшли технічну можливість щодо встановлення індивідуального опалення конвекторного типу”, – наголосив очільник області.
Варто зауважити, що Ладижин залишився без теплопостачання 23 листопада, після масованого ракетного удару росіян по Україні.
28 листопада Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила у місті Ладижин надзвичайну ситуацію воєнного характеру.
- Київська міська державна адміністрація надала інструкцію для організацій, що обслуговують будівлі з централізованою системою теплопостачання, щодо дій у разі позаштатних ситуацій внаслідок ракетних обстрілів РФ, аби не допустити замерзання системи теплопостачання.