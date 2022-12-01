Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання, унаслідок чого без тепла залишились 18 тисяч місцевих мешканців. Однак станом на 1 грудня теплопостачання у домівки жителів Ладижина відновили.

Про це повідомив голова вінницької ОВА Сергій Борзов.

У своєму Telegram-каналі він написав, що у Ладижині відновлено теплопостачання.

“Проводяться роботи з диверсифікації опалювальної системи шляхом запуску модульних котелень на різних видах палива.Також знайшли технічну можливість щодо встановлення індивідуального опалення конвекторного типу”, – наголосив очільник області.

Варто зауважити, що Ладижин залишився без теплопостачання 23 листопада, після масованого ракетного удару росіян по Україні.

28 листопада Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій запровадила у місті Ладижин надзвичайну ситуацію воєнного характеру.