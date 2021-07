Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Зокрема, в Кево, Лапландія, в неділю була зареєстрована рекордна температура повітря – 33,6 °C, що стало найспекотнішим днем з 1914 року, коли влада зареєструвала 34,7 °C.

Водночас, кілька частин Швеції також повідомили про рекордні максимумах за червень.

Високі температури слідують за рекордною хвилею тепла і лісовими пожежами, які викликали руйнування в деяких частинах Північної Америки.

Як заявив губернатор штату Орегон, сильна спека забрала життя 95 осіб в штаті. Вважається, що сотні людей загинули від спеки на північному заході США і південному заході Канади.

Експерти і офіційні особи побоюються, що катастрофічні умови, викликані кліматичною кризою, будуть тільки погіршуватися в найближчі місяці.

Lapland under extreme heat right now. 34.3°C at Banak, Norway 🇳🇴 This level of heat has never been observed above 70 degrees north in Europe before.

Scandinavia has been in the oven for a while. A very hot June followed by a hot start to July. Widely 10-15°C hotter than average. pic.twitter.com/dYLHOMrhLQ

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 5, 2021