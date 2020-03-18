Про це пише Associated Press.
Відповідне рішення прийняв губернатор штату Невада Стів Сісолак. За його словами, від сьогодні, 18 березня, “закриються всі: від відомих казино-курортів до ігрових автоматів, які можна знайти в міні-маркетах”.
Крім того, він розпорядився на місяць закрити також всі бари, ресторани, спортивні зали та інші розважальні заклади.
Такі ж рішення у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа увалили вже 10 губернаторів штатів.
Варто зазначити, що останній раз казино закривалося в Лас-Вегасі в день похорону 35-го президента США Джона Кеннеді 25 листопада 1963 року.
Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.
Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Нагадаємо, 13 березня загинула 71-річна жінка з Радомишля (Житомирська область), яка також була хвора COVID-19. Пацієнтка не відразу звернулася по допомогу лікарів та не самоізолювалася після приїзду з-за кордону. Один з київських пацієнтів, у яких виявили коронавірус COVID-19, заразився від пенсіонерки з Радомишля.
- Раніше повідомлялося, що 16 березня в Києві зафіксували ще 2 випадки COVID-19, кількість хворих в Україні зросла до 7. Деякі з цих випадків не пов’язані з поїздками за кордон. У вівторок, 17 березня, стало відомо про ще 7 хворих. Кількість пацієнтів в COVID-19 зросла до 14.