У Лас-Вегасі вперше з 1963 року закриють всі бари, казино і ресторани в якості заходів щодо боротьби з поширенням коронавірусу.

Про це пише Associated Press.

Відповідне рішення прийняв губернатор штату Невада Стів Сісолак. За його словами, від сьогодні, 18 березня, “закриються всі: від відомих казино-курортів до ігрових автоматів, які можна знайти в міні-маркетах”.

Крім того, він розпорядився на місяць закрити також всі бари, ресторани, спортивні зали та інші розважальні заклади.

Такі ж рішення у відповідь на заклик президента США Дональда Трампа увалили вже 10 губернаторів штатів.

Варто зазначити, що останній раз казино закривалося в Лас-Вегасі в день похорону 35-го президента США Джона Кеннеді 25 листопада 1963 року.

Нагадаємо, з 12 березня і до 3 квітня в Україні введено карантин через поширення в світі коронавірусу. Він передбачає закриття навчальних закладів, заборона масових зібрань (спортивних і культурних) на більш ніж 200 людей, а також обмеження авіасполучення.

Крім того, 16 березня Кабінет Міністрів прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.