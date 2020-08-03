Про це повідомляє Reuters.
На Латинську Америку припадає 8% світового населення. При цьому саме їй приписують 30% всіх смертельних і критичних випадків захворювання на Covid-19.
У Бразилії, що найбільше постраждала в регіоні і другій за величиною країні в світі, налічується понад 2,73 мільйона випадків захворювання і понад 94 тисяч випадків смерті.
Минулого тижня в Колумбії зафіксували 300 тисяч випадків захворювання і 10 тисяч смертей. Водночас в Аргентині кількість хворих перевищила 200 тисяч осіб.
У суботу в Мексиці зареєстрували понад 9 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Зараз Мексика на третьому місці за кількістю смертей у світі.
- Раніше повідомляли, що в Україні за 2 серпня зафіксовано 990 нових випадків захворювання на COVID-19. Усього за добу одужали 333 пацієнти.