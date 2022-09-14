У латвійських банках заморожено близько 80 мільйонів євро внаслідок санкцій, які були запроваджені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Delfi з посиланням на заяву голови Комісії ринку фінансів і капіталу (FKTK) Санти Пургайле.

“Можна сказати, що 80 мільйонів євро – це те, на чому фінансовий сектор закріпився. Особливих змін у цих цифрах за кілька місяців не відбулося”, – зазначила Санта Пургайле.

За її інформацією, виявлено шість фізичних осіб, які безпосередньо підпадають під санкції, та 35 юридичних осіб, які не додані до санкційних списків, однак у цих юридичних особах встановлено права власності або контролю підсанкційних осіб, тому активи та цінні папери цих осіб заморожені.

Глава Комісії ринку фінансів і капіталу (FKTK) прогнозує, що ці цифри навряд чи істотно зміняться, якщо санкції не будуть розширені.

Проте Санта Пургайле наголосила, що зараз банки дуже активно аналізують дані, щоб визначити, чи не обходяться санкції шляхом залучення інших країн-посередників і створення платіжних ланцюжків.

“Ми спостерігаємо, що збільшився відтік грошей у такі країни, як Казахстан, Узбекистан, Туреччина. Тому ми дуже ретельно аналізуємо дані, просимо роз’яснень та робимо висновки”, – зазначила голова FKTK.

Вона також підкреслила, що наразі у фінансовому секторі є чітке розуміння та здатність аналізувати грошові потоки та робити висновки. “Я думаю, ми можемо бути цілком впевнені, що якщо хтось намагатиметься обійти ці санкції, рано чи пізно його буде знайдено”, – сказала Пургайле.