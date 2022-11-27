Увечері 26 листопада поблизу міста Айнажа (Латвії) сталася ДТП, в якій загинув водій автобуса, що перевозив замовлення сил оборони.

Про це інформує пресслужба Сил оборони Естонії.

Естонський автобус, який потрапив у ДТП, перевозив військовослужбовців на замовлення Сил оборони.

“Увечері 26 листопада поблизу Айнажа в Латвії сталася серйозна ДТП, в якій загинув водій автобуса, який перевозив замовлення сил оборони. Оборонні висловлюють співчуття рідним водія автобуса”, – повідомили у пресслужбі відомства.

Також в результаті аварії один естонський військовослужбовець був травмований. З метою обстеження стану здоров’я його госпіталізували.

Решта пасажирів, які постраждали в аварії, є військовослужбовцями ЗСУ, їх також доставлено до лікарні. Поліція Латвії з’ясовує точні причини аварії.