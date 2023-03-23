Депутати фракції "Національного об'єднання" розробили поправки до закону "Про державну мову", які передбачають заборону титрів у фільмах російською мовою.

Про це сповіщає Delfi.

Як повідомляється, нині закон “Про державну мову” передбачає, що кінофільми, відеофільми та їх фрагменти, призначені для публічного показу, мають бути озвучені або дубльовані державною мовою. Водночас, актуальна редакція закону дозволяє використовувати титри до фільмів й іноземною мовою.

Зазначено, що депутати від “Нацоб’єднання” пропонують змінити закон так, щоб фільми можна було титрувати офіційними мовами ЄС, але не російською. В анотації до законопроєкту йдеться, що зміни необхідні для зміцнення статусу латиської як єдиної державної мови у Латвії.

“Паралельні титри фільмів двома мовами – латиською та російською – було введено під час окупації для зручності переселенців із СРСР. Така практика не тільки не стимулює вивчення латиської мови, а й створює ілюзію, що Латвія є частиною так званого “русского міра”, де публічна інформація має надаватися також російською мовою”, – пояснюється в документі.

Крім того, “Нацоб’єднання” нагадує, що народ Латвії на референдумі явно відкинув спроби запровадити другу державну мову поряд з латиською. Мета законопроєкту – сприяти реалізації цього рішення.

На думку авторів законопроєкту, зміни сприятимуть інтеграції суспільства, а також створять стимул для всіх мешканців Латвії вивчати державну мову.