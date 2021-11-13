З 15 листопада у Латвії депутатам невакцинованим проти COVID-19 заборонять відвідувати засідання та брати участь у дискусіях. Ці обмеження також поширюються на онлайн-засідання.

Про це повідомило видання Delfi.

Уряд Латвії ухвалив рішення заборонити невакцинованим депутатам відвідувати засідання Сейму та комісій. Ця заборона поширюється й на онлайн-засідання. Крім цього, їм не платитимуть зарплату та компенсації.

Депутати мають показати сертифікат про вакцинацію парламентській комісії з мандатів, етики та заяв, а на найближчому засіданні Сейму комісія має назвати імена депутатів, у яких немає свідоцтва і вони не можуть брати участь у засіданні.

Якщо свідоцтво про вакцинацію нададуть пізніше, то про це оголосять на наступному засіданні. Наразі дев’ять латвійських депутатів зі ста відмовились від вакцинації. Якщо в депутата є офіційна довідка про протипоказання він може не вакцинуватись.

Як передає видання Reuters, таке ріщення ухвалили, щоб підвищити довіру громадськості до політики країни щодо протидії коронавірусу.

Зауважимо, що очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження, яким встановлюється заборона на перебування у Парламенті невакцинованих народних депутатів. Документ передбачає, що на час карантину до Парламенту будуть допускатися лише вакциновані громадяни або громадяни із негативним ПЛР-тестом чи документом про одужання від коронавірусу.