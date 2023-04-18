У Латвії оголосили у міжнародний розшук громадянина Латвії Олександра Малишева. Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що він брав участь у війні проти України.

Про це повідомило Delfi.

Кримінальну справу порушили ще у березні 2021 року, тобто до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слідство встановило, що громадянин Латвії принаймні з 2015 року перебував на тимчасово окупованій території Луганської області.

Олександр Малишев входив до складу нелегально створеного військового формування “14 батальйону територіального захисту 2-го армійського корпусу народної міліції” так званої “ЛНР”. Чоловік брав безпосередню участь у бойових діях проти ЗСУ, виступаючи проти територіальної цілісності України.

Влітку 2022 року Служба держбезпеки Латвії передала матеріали до прокуратури Ризького окружного суду. Слідчі наполягали на кримінальному переслідуванні підозрюваного за статтею Кримінального закону про протиправну участь у збройному конфлікті.

Підозрюваного оголошено в міжнародний розшук. У серпні 2022 року чоловіку було висунуто обвинувачення, але через оголошення в розшук процес тимчасово зупинений.