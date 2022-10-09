Про це повідомило LSM.

Автівка була припаркована біля гостьового будинку Villa Roza. З початку російського вторгнення будинок став прихистком для близько пів сотні українців.

Мешканці помітили у подвір’ї займання. За словами дружини власника “Жигулів” Валентини Рощупкіної, автомобіль не встигли загасити. Автівка вигоріла вщент.

“Пожежники не встигли далеко виїхати, ми знову викликали їх і поліцію. Тоді вже було зафіксовано, що стався підпал. Бо спочатку думали, що наша машина загорілася сама. Хоча два дні ми на ній нікуди не їздили”, – розповіла жінка.

Вогонь перекинувся на Ford, який належить власнику гостьового будинку. Авто вдалося врятувати.

Валентина Рощупкіна перебралася до Латвії наприкінці травня з окупованої території України. Вона приїхала до країни разом із матір’ю-пенсіонеркою. Будинок переселенців було зруйновано, а на авто родина планувала повернутися до України.

Латвійська поліція підозрює умисний підпал, тому було порушено кримінальну справу. Представниця поліції Латвії Діана Лукіна підтвердила виданню підпал.