16 лютого Сейм Латвії в остаточному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку населення України, які передбачають можливість безоплатної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України.

Про це повідомляє Delfi.

Голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі зауважив, що за нинішніх умов така поправка буде корисною для України.

Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на перероблення або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України”, – пояснив він.

Передбачено, що рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, у кожному конкретному випадку прийматиметься Кабінетом міністрів відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій.

Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги, йдеться в інструкції до закону.

Раніше про те, що коаліція досягла домовленості про передачу конфіскованих автомобілів у п’яних водіїв для потреб української армії, заявив прем’єр-міністр Криш’яніс Каріньш.

Пропозиція була ініційована Міністерством фінансів, зазначив прем’єр-міністр.