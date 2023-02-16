Про це повідомляє Delfi.
Голова Комісії з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймонд Бергманіс, який що відповідає за просування законопроєкту в Сеймі зауважив, що за нинішніх умов така поправка буде корисною для України.
Наразі ми можемо реалізувати конфісковані у п’яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на перероблення або розібравши на запчастини, проте ми бачимо, що в нинішніх умовах вони були б корисною підтримкою для народу України”, – пояснив він.
Передбачено, що рішення про передачу транспортних засобів, що належать державі, у кожному конкретному випадку прийматиметься Кабінетом міністрів відповідно до положення про порядок безоплатної передачі державного рухомого майна у власність іноземних урядів та міжнародних організацій.
Процес передачі транспортних засобів планується організувати через організацію, яка співпрацює з урядом України та отримала конкретні запити щодо допомоги, йдеться в інструкції до закону.
Раніше про те, що коаліція досягла домовленості про передачу конфіскованих автомобілів у п’яних водіїв для потреб української армії, заявив прем’єр-міністр Криш’яніс Каріньш.
Пропозиція була ініційована Міністерством фінансів, зазначив прем’єр-міністр.
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