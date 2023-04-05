У Латвії повертаються до обов’язкової служби в армії

На тлі повномасштабної російської агресії проти України, Латвія відновлює призов на обов'язкову службу в армії. 5 квітня сейм ухвалив в остаточному читанні закон про службу державної оборони, згідно з яким заклик поновлюється з 1 липня.

Про це інформує Delfi.

У Перехідних правилах до закону йдеться про те, що цього року заклик буде добровільним. Ті, хто хоче служити, може подати заявку до 1 травня цього року, служба розпочнеться 1 липня 2023 року.

Вже з 1 січня 2024 року призов буде обов’язковим. До армії закликатимуть всіх громадян Латвії чоловічої статі віком від 18 до 27 років. Для студентів передбачено відстрочку.

Служба державної оборони, терміном в 11 місяців, поділятиметься на два види: безпосередньо військову та службу цивільної оборони. Добровільно пройти службу в армії можуть громадяни Латвії віком 18-27 років – і чоловіки, і жінки.

Влітку службу в армії розпочнуть перші 300 добровольців. Ще стільки ж планується призвати у січні 2024 року. Згідно з планами, з 2028 року на військову службу прийматимуть до 7500 осіб.

Обов’язковий призов на військову службу у Латвії скасували у 2007 році. З того часу в країні була лише професійна армія. У Міноборони Латвії зазначили, що після російського вторгнення в Україну ситуація у сфері безпеки у балтійському регіоні змінилася.

Раніше міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс, пояснюючи необхідність реформування Служби держоборони, заявив, що Україна настільки послабила російську армію, що РФ могла б здійснити будь-яку нову атаку не раніше, ніж за два роки.

Пабрікс також повідомив, що з лютого до Національної гвардії подали документи 3048 кандидатів, але загалом у цій організації нині служать 9500 осіб. На професійній службі перебувають близько 7 тисяч військових. Щоб захистити Латвію під час прямого нападу, необхідно від 40 до 50 тисяч професійно підготовлених осіб.

Хоча іноді висловлюється думка, що витрати на держоборону будуть дуже високими, міністр нагадує, що спочатку інвестиції будуть мінімальними – оборонне відомство використовуватиме наявну інфраструктуру та персонал. З 2025 по 2026 роки будуть потрібні інвестиції в розмірі приблизно 60-70 млн євро. Більша сума в 100-120 мільйонів євро знадобиться через п’ять років, коли планується щороку збільшувати кількість призовної молоді.