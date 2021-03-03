Про це повідомляє видання Delfi.
Рада вирішила, що телеканал поширював неправдиву і таку, що вводить в оману, інформацію про коронавірусну інфекцію та її заразність, піддаючи здоров’я глядачів серйозному ризику.
NEPLP вказує на те, що канал порушив вимоги закону про електронні ЗМІ, який передбачає, що програми й передачі електронних ЗМІ не можуть містити контент, який загрожує здоров’ю людей.
Як стверджується, в передачі каналу “Здоров’я”, яка вийшла в ефір 27 грудня 2020 року, а також в програмі “Жити здорово” від 30 грудня 2020 року, поширювалися помилкові твердження про коронавірус, в тому числі про те, що це інфекція з низьким рівнем зараження.
Факт помилковості поширеної інформації підтвердили Міністерство охорони здоров’я і Центр профілактики та контролю захворювань Латвії.
NEPLP вважає, що помилкові заяви, зроблені в програмі, можуть збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім’ї й особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей.
Рада заявила, що телеканал не вжив необхідних заходів для дотримання закону, в тому числі не оцінив правдивість інформації, представленої в програмі, її вплив на здоров’я населення і можливі ризики, і допустив поширення неправдивої інформації.
Телеканал оштрафовано на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі “Здоров’я” і на 6000 євро за порушення в програмі “Жити здорово”.
- Національна рада Латвії з електронних ЗМІ виключила з переліку каналів ТБ, дозволених до ретрансляції в країні, ще 16 російських телеканалів.