Національна рада з електронних ЗМІ Латвії (NEPLP) виявила серйозні порушення закону в діяльності SIA "Pirmais Baltijas Kanals" (Первый Балтийский канал) і оштрафувала його на 16 000 євро через неправдиву інформацію про коронавірус.

Про це повідомляє видання Delfi.

Рада вирішила, що телеканал поширював неправдиву і таку, що вводить в оману, інформацію про коронавірусну інфекцію та її заразність, піддаючи здоров’я глядачів серйозному ризику.

NEPLP вказує на те, що канал порушив вимоги закону про електронні ЗМІ, який передбачає, що програми й передачі електронних ЗМІ не можуть містити контент, який загрожує здоров’ю людей.

Як стверджується, в передачі каналу “Здоров’я”, яка вийшла в ефір 27 грудня 2020 року, а також в програмі “Жити здорово” від 30 грудня 2020 року, поширювалися помилкові твердження про коронавірус, в тому числі про те, що це інфекція з низьким рівнем зараження.

Факт помилковості поширеної інформації підтвердили Міністерство охорони здоров’я і Центр профілактики та контролю захворювань Латвії.

NEPLP вважає, що помилкові заяви, зроблені в програмі, можуть збільшити ризик поширення інфекції серед членів сім’ї й особливо сприяти зараженню людей похилого віку і дітей.

Рада заявила, що телеканал не вжив необхідних заходів для дотримання закону, в тому числі не оцінив правдивість інформації, представленої в програмі, її вплив на здоров’я населення і можливі ризики, і допустив поширення неправдивої інформації.

Телеканал оштрафовано на максимальну суму 10 000 євро за порушення в передачі “Здоров’я” і на 6000 євро за порушення в програмі “Жити здорово”.